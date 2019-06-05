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В районах и малых городах Башкирии начнут открывать кинозалы

Добавлено: 05.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В районах и малых городах Башкирии начнут открывать кинозалы

В райцентрах и малых городах Башкортостана планируют ежегодно открывать два кинозала. В минкультуры республики предполагают привлечь для этого средства из Фонда кино, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Организация выделяет 5 млн рублей на один зал в рамках нацпроекта «Культура». Деньги могут быть потрачены на экран, трансляционное и звуковое оборудование. Заявка республики на текущий год предварительно одобрена, сообщили в ведомстве. Подать заявку на получение субсидии могут также предприниматели. Власти Башкортостана готовы предоставить им для обустройства кинотеатра помещение.

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