В районах и малых городах Башкирии начнут открывать кинозалы

В райцентрах и малых городах Башкортостана планируют ежегодно открывать два кинозала. В минкультуры республики предполагают привлечь для этого средства из Фонда кино, сообщает сайт Newsbash.ru.



Организация выделяет 5 млн рублей на один зал в рамках нацпроекта «Культура». Деньги могут быть потрачены на экран, трансляционное и звуковое оборудование. Заявка республики на текущий год предварительно одобрена, сообщили в ведомстве. Подать заявку на получение субсидии могут также предприниматели. Власти Башкортостана готовы предоставить им для обустройства кинотеатра помещение.