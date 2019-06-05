В районах и малых городах Башкирии начнут открывать кинозалы
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В райцентрах и малых городах Башкортостана планируют ежегодно открывать два кинозала. В минкультуры республики предполагают привлечь для этого средства из Фонда кино, сообщает сайт Newsbash.ru.
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