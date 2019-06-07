Вильдан Яруллин возглавил Государственный концертный зал «Башкортостан»
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Государственный концертный зал «Башкортостан» возглавил народный артист РБ Вильдан Яруллин. Накануне министр культуры республики Амина Шафикова представила нового директора коллективу ГКЗ «Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщается на сайте Минкультуры РБ, Вильдан Яруллин принял участие в организованном министерством конкурсе на должность руководителя главной концертной площадки республики. По итогам конкурса комиссия признала Вильлдана Яруллина победителем. Приказ о его назначении подписан также накануне руководителем ведомства.
Вильдан Халидарович Яруллин родился 17 апреля 1968 года в деревне Мулдакаево Учалинского района Республики Башкортостан. Имеет почетные звания «Заслуженный артист РБ», «Народный артист РБ». Окончил Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова. Художественный руководитель ООО студии «Караван-Сарай», солист студии «Караван-Сарай».
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