Жителей Башкирии приглашают на 3 фестиваль «Родовые поместья Башкирии»
15 июня жителей и гостей Уфы ждет замечательное событие – 3-й Фестиваль «Родовые поместья Башкирии». Мероприятие будет интересно всем, кто разделяет идеи здорового образа жизни, натурального питания, экологии, сохранения семейных ценностей и культурных традиций, сообщает сайт Newsbash.ru.
В программе:
Тематические мастер-классы: саманное строительство, печное производство, строительство из соломенных панелей, разведение винограда, плетение из рогозы, производство растительного масла на деревянном прессе, выпечка живого бездрожжевого хлеба, изготовление полезных сладостей, содержание пчел в естественных условиях и получение дикого меда, изготовление здоровьесберегающих конторок Базарного, вязание из крапивы, пошив обережной одежды из натуральных тканей (пядевая система кроя), банные практики (метод «бережного парения»), пошив тряпичных кукол и мягких игрушек и др. Все мастер-классы безоплатные!
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Розыгрыш лотереи с призами от Поселений Родовых поместий.
Чайная зона: на Фестивале каждый желающий сможет отведать свежезаваренного иван-чая.
Детское пространство: развивающие игры и занятия, рисование, лепка, Царские сказки, музыкальные минутки, ладушки, посадка деревьев, игровая и мягкая зона.
Большая развлекательная программа: праздничный концерт, задорные игры, веселые хороводы.
Добро пожаловать!
15 июня 2019 г. с 10 до 19ч. г. Уфа Парк им. И. Якутова, ул. Ленина, 65/3. Вход свободный