В Уфе пройдет «Фестиваль пиона»
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В столице Башкирии 15 июня пройдет «Фестиваль пиона». Его организатором выступает Южно-Уральский ботанический сад-институт. Специалисты ознакомят жителей республики с биологией, классификацией, агротехникой видов и сортов пионов, сообщает сайт Newsbash.ru
Начнется развлекательное мероприятие днем, в 14 часов.
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