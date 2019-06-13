В Уфе пройдет «Фестиваль пиона»

В столице Башкирии 15 июня пройдет «Фестиваль пиона». Его организатором выступает Южно-Уральский ботанический сад-институт. Специалисты ознакомят жителей республики с биологией, классификацией, агротехникой видов и сортов пионов, сообщает сайт Newsbash.ru



Также в этот день пройдет экскурсия по коллекции пионов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставка сортов пиона, конкурс детского рисунка «Мой Пион». Помимо того, сотрудники организуют развлекательную программу.Начнется развлекательное мероприятие днем, в 14 часов.