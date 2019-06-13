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Международный фестиваль «Сердце Евразии» открылся в башкирской столице

Добавлено: 13.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: уфа
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Международный фестиваль «Сердце Евразии» открылся в башкирской столице

Международный фестиваль «Сердце Евразии» открылся в башкирской столице. Начался он хороводом дружбы, который числом своих участников удивил даже организаторов. Хедлайнерами вечера стали музыкальный театр «Русская песня» под руководством  Надежды Бабкиной и группа Би-2, сообщает сайт Newsbash.ru.

Принять участие в этом хороводе мог любой желающий, главное прийти в национальном костюме. Откликнулось более трех тысяч человек – рекорд прошлого года побит трижды.

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В этом хороводе дружбы воплощается главный смысл и цель фестиваля «Сердце Евразии». Когда берутся за руки народы России и мира. В какой-то момент со сцены зазвучала песня на ижорском языке. В России говорящих на нем осталось не больше трехсот человек. Таким образом, этот, почти исчезнувший с лица земли народ, тоже был на фестивале. Хоть и заочно, благодаря творчеству питерской этно-группы «Ингервала».

В День России, День города и День рождения Салавата Юлаева фестиваль «Сердце Евразии» по-настоящему удивлял своим размахом. Даже количество пультовой аппаратуры увеличилось в несколько раз. Рубка, из которой происходило управление светом и звуком, теперь представляла собой трехэтажную конструкцию.

Народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина приехала в сопровождении более чем десятка коллективов. Каждый уникален и является, по меньшей мере, брэндом своего региона.

Так в рамках «Сердца Евразии» в Уфе прошел фестиваль-марафон «Песни России», который в ближайшие дни посетит еще не один город республики. Подобные культурные проекты, отметила певица, необходимы нашей стране.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию Башкортостана. Продлится четыре дня. Помимо этнической музыки будут звучать и классика, и джаз, и рок, и эстрада. 

Одно можно сказать наверняка. Трава после этого концерта была примята основательно. Такой аншлаг наблюдался впервые в истории фестиваля.
«45 тысяч радостных зрителей. Уфа умеет гулять потому, что умеет и работать», — напишет той же ночью в социальных сетях руководитель региона. А пока, с наступлением темноты, стало заметно прохладней, а еще усилился ветер. Выступление группы «Би-2» проходило уже под дождем.

Так билось «Сердце Евразии» в первый день. И последние его удары в этот вечер звучали, как салют. Говорят, что так будет и сегодня.

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