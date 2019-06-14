В Уфе возле библиотеки имени Худайбердина установили скульптуру читающей девочки
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Новый арт-объект установлен рядом с Центральной городской детской библиотекой имени Худайбердина, сообщает сайт Newsbash.ru.
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