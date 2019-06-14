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В Уфе возле библиотеки имени Худайбердина установили скульптуру читающей девочки

Добавлено: 14.06.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе возле библиотеки имени Худайбердина установили скульптуру читающей девочки

Новый арт-объект установлен рядом с Центральной городской детской библиотекой имени Худайбердина, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам библиотекарей, история с воплощением этого проекта в жизнь тянулась более пяти лет. Деньги на изваяние были собраны из добровольных пожертвований посетителей всех городских читален. Не сразу был найден и образ девочки. Скульптор Халит Галлиуллин сделал несколько вариантов. Два из них были в разное время установлены в парке имени Якутова и на проспекте Октября. Новая «девочка» пришлась по душе прохожим. А жители соседней многоэтажки даже посадили около арт-объекта деревья.

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