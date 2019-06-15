Село Мишкино Мишкинского района признали культурной столицей финно-угорского мира - 2020

Накануне в Марий Эл, в культурной столице финно-угорского мира 2019 года — селе Шоруньжа — прошел международный фестиваль-конкурс свадебных обрядов «Сюан пайрем», сообщает сайт Newsbash.ru.





На нем были объявлены результаты международного конкурса на определение культурной столицы финно-угорского мира 2020 года. В финале конкурса участвовали три претендента — село Мишкино Республики Башкортостан, остров Кихну и волость Виру-Нигула в Эстонии.

Жюри конкурса состояло из представителей различных финно-угорских стран и регионов. Со сцены праздника в Шоруньже культурной столицей финно-угорского мира 2020 года объявили село Мишкино Республики Башкортостан. 71 % населения Мишкино составляют марийцы. Башкирское село станет шестой культурной столицей финно-угорского мира.