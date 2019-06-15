Село Мишкино Мишкинского района признали культурной столицей финно-угорского мира - 2020
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Накануне в Марий Эл, в культурной столице финно-угорского мира 2019 года — селе Шоруньжа — прошел международный фестиваль-конкурс свадебных обрядов «Сюан пайрем», сообщает сайт Newsbash.ru.
На нем были объявлены результаты международного конкурса на определение культурной столицы финно-угорского мира 2020 года. В финале конкурса участвовали три претендента — село Мишкино Республики Башкортостан, остров Кихну и волость Виру-Нигула в Эстонии.
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