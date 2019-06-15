Земфира сообщила, почему не смогла дать концерт на фестивале «Сердце Евразии»
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На проходящем в эти дни в Уфе фестивале «Сердце Евразии» уфимцы так и не увидели свою легендарную землячку Земфиру, хотя многие до последнего ждали ее приезда, сообщает сайт Newsbash.ru.
О том, почему выступление певицы сорвалось, рассказал генеральный директор продюсерского центра Radus Радмира Усаева.
«Здравствуйте, Амина Ивниевна.Беспокоит вас Земфира. К сожалению, я не смогу принять участие в фестивале «Сердце Евразии», тому есть много причин, но главная – хочу закончить свой новый альбом. Я неверно рассчитала сроки и переоценила собственные возможности, прошу извинить за это и за то, что напрасно обнадежила вас. В следующем году планирую большой тур. Уфа будет в первых рядах, конечно же.Идея фестиваля очень нравится!С уважением, ваша певица Земфира».Таким образом, хотя на фестивале услышать культовую певицу горожанам не удалось, они еще могут рассчитывать на ее выступление в рамках большого концертного тура.
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