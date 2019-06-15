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Каринэ Хабировой не понравилось отношение Радика Юльякшина к другим артистам и зрителям

Добавлено: 15.06.19
Просмотров: 44
Рубрика: Общество / Культура
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Каринэ Хабировой не понравилось отношение Радика Юльякшина к другим артистам и зрителям

Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина (Элвина Грея) в социальных сетях. Поводом для негодования стало поведение артиста на фестивале «Сердце Евразии», сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Был прекрасный салют, концерт и праздничное настроение. Не хватило одного – уважения артиста Элвина Грея к другим артистам и людям, которые пришли послушать не только его, но еще и на фейерверк» - заявила она.
Хабирова поблагодарила организаторов, ведущих и волонтеров, а также гостей фестиваля. Она выразила надежду на то, что дети не заболели после дождя, который шел в тот день.

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