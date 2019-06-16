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Православные Башкирии празднуют день Святой Троицы

Добавлено: 16.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
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Православные Башкирии празднуют день Святой Троицы

Праздник, прославляющий Бога в трех его ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа — установлен в память о сошествии Святого Духа на апостолов, которое произошло на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа. Святой Дух был послан Богом для просвещения человеческих душ, сообщает сайт Newsbash.ru.

Его проявления в жизни человека — сердечная радость, душевный покой, высшие достижения творчества, которые принято называть одухотворенными или вдохновенными.

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«На Троицу душа на лад настроится», — говорят в народе.
Считается, что к этому времени окончательно просыпается природа, после долгой зимы начинается новая, полноценная и полнокровная жизнь. Полы храмов устилают свежескошенной травой, стены украшают березовыми ветками, даже цвет одежд священников в этот день – зеленый. Это – символ обновления, символ начала.

После Божественной литургии в праздник Троицы в храмах совершается особая вечерня с чтением коленопреклоненных молитв: священник читает молитвы, стоя на коленях лицом к верующим, прихожане при этом также встают на колени, впервые после Пасхи.

Накануне Троицы отмечается Троицкая родительская суббота, в которую совершается поминовение усопших, а в понедельник, сразу после Троицы, празднуется День Святого Духа.

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