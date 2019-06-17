Марийцы Дюртюлинского района провели древний обряд моления в священной роще

В Дюртюлинском районе марийцы провели древний обряд: моление в священной роще. Этот ежегодный ритуал – дань богам и просьба о помощи. Люди молятся за благополучие своей семьи, деревни и мир во всем мире. Обычно в такие места посторонним вход воспрещен, сообщает сайт Newsbash.ru.





Дети леса. Так раньше называли Марийцев. В роще под аккомпанемент гуслей жрецы взывают к богам. В Марийской традиционной религии храмом является сама природа, а своеобразным алтарем для молитв и жертвоприношения служат деревья. Они украшаются тотемными символами богов.

Священная роща, где собираются жители деревни Маядык для молитвы – особое место. Сюда можно приходить только с разрешения карт, то есть жрецов. Если зайти сюда без спроса – жди беды, говорят местные. Кроме того, перед входом нужно заплатить самой природе.Марийцы верят, что этот ручей на входе в священную рощу очищает душу человека. Нужно помолиться или просто подумать о хорошем и кинуть монетку в воду. Это плата за очищение.В роще, как и в любом храме, есть правила поведения. Здесь нельзя мусорить, сквернословить, рубить деревья и ломать ветки, поэтому для костра используются дрова, принесенные с собой. Даже передвигаться нужно в унисон с природой – по часовой стрелке.Это так называемые общинные моления – когда люди всего села просят жрецов помолиться за их родных и близких, чтобы год был урожайным, а также за мир во всем мире. Как рассказывают старожилы, в советское время традиция была утрачена, её возродили три года назад.

Уфимка Надежда Абдрашитова рассказывает, два года назад приехала сюда в качестве журналиста, но ей так понравилось увиденное, что в этом году она вернулась сюда уже как гость.



После молитвы жрецы совершают жертвоприношение – от каждого приготовленного блюда нужно отщипнуть кусочек и кинуть в костер. А уже потом можно и самим приступать к трапезе. Все, что остаётся на столе нужно обязательно унести с собой в дом, как частичку божьей благодати.