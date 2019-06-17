Элвин Грей недоумевает, чем не угодил Каринэ Хабировой
На днях Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина за то, что на фестивале «Сердце Евразии» 14 июня он выступал целый час, тем самым сократив время выступления других артистов. На этом фоне у него произошел конфликт с солистом группы «Пицца», сообщает сайт Newsbash.ru.
Сегодня Элвин Грей сам лично прокомментировал инцидент, рассказал, все как есть, в своем аккаунте в «Инстаграме». Выяснилось, что по контракту с организаторами заранее было согласовано количество песен, условия которого он и его команда выполняли. Было решено, что Радик выйдет на сцену в 21:30, но программа затянулось, и он смог порадовать гостей и жителей столицы только в 23:00. После этого на артиста обрушился ушат критики, в том числе, от супруги врио главы Башкирии Каринэ Хабировой.
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