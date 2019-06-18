Надежда Бабкина в Белорецке представила свои лучшие концертные номера

Концерт народной артистки России прошёл на площади Металлургов. Надежда Георгиевна привезла с собой коллектив Московского государственного академического театра «Русская песня», сообщает сайт Newsbash.ru.





Также свои лучшие номера представили коллективы разных регионов России: Государственный ансамбль казачьей песни «Криница» из Краснодара, Губернаторский театр танца Государственной филармонии Кузбасса «Сибирский калейдоскоп» из Кемерово, ансамбль доулистов «Ритмы гор» из Владикавказа, этнографическая фольклорная студия «Мерема» из Саранска и другие. Белоречане смогли вживую услышать виртуозов горлового пения – группу «Айланыс» из Абакана, услышать чарующее звучание национального якутского инструмента хомус в исполнении народной артистки республики Саха (Якутия) Альбины Дегтяревой.

На одной сцене с прославленными артистами выступили восемь самодеятельных коллективов Белорецкого района. В завершении красочного трёхчасового концерта Надежда Георгиевна поблагодарила белоречан за тёплый приём: днём, на въезде в город, российскую певицу хлебом-солью, чак-чаком и кумысом встречали глава Белорецкого района Владислав Миронов и представители творческих коллективов Белоречья. А вечером на площади Металлургов артистам горячо рукоплескали и взрослые, и дети.Концерт Надежды Бабкиной прошёл в рамках традиционного Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России» при поддержке Министерства культуры России и Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он стартовал 10 июня в Благовещенске и завершится 19 июня в Учалах. Всего фестиваль посетит 10 городов Башкортостана.