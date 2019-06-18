Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Нуримановском районе пройдет фестиваль военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки»

В Нуримановском районе пройдет фестиваль военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки»

Добавлено: 18.06.19
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Нуримановский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Нуримановском районе пройдет фестиваль военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки»

21-23 июня Региональная Общественная Организация Республики Башкортостан «Башкирский Союз Ветеранов Боевых Действий» совместно с администрацией Нуримановского района проводит VIII Международный фестиваль военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки», посвященный 30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Нуримановском районе барсук выбежавший на дорогу спровоцировал аварию

Читайте также:

В Нуримановском районе барсук выбежавший на дорогу спровоцировал аварию
В рамках фестиваля 22 июня в 11.00 ч. состоится торжественный митинг и возложение венков в парке Победы с. Красная Горка, в 20.00 ч. праздничный гала-концерт. Также предусмотрено проведение турниров по мини-футболу, волейболу, армрестлингу и многое другое. 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе презентовали почтовую карточку, посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Это интересно
В Уфе презентовали почтовую карточку, посвященную 30-летию вывода советских войск из Афганистана
12 июня гости праздничного концерта услышат новую песню об Уфе
Общество
12 июня гости праздничного концерта услышат новую песню об Уфе
В Бирске прошел XXI детский фестиваль песни и танца «Апрельские капели-2015»
Общество / Культура
В Бирске прошел XXI детский фестиваль песни и танца «Апрельские капели-2015»
В Бурзянском районе соберутся пчеловоды всего мира
Общество
В Бурзянском районе соберутся пчеловоды всего мира
В городском общественном транспорте Уфы зазвучат песни военных лет
Общество
В городском общественном транспорте Уфы зазвучат песни военных лет
В День ВДВ уфимцам покажут авиашоу
Общество
В День ВДВ уфимцам покажут авиашоу
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
Общество
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
В Башкирии выберут марийскую красавицу
Культура
В Башкирии выберут марийскую красавицу
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: