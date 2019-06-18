В Нуримановском районе пройдет фестиваль военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки»
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21-23 июня Региональная Общественная Организация Республики Башкортостан «Башкирский Союз Ветеранов Боевых Действий» совместно с администрацией Нуримановского района проводит VIII Международный фестиваль военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки», посвященный 30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана, сообщает сайт Newsbash.ru.
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