В Нуримановском районе пройдет фестиваль военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки»

21-23 июня Региональная Общественная Организация Республики Башкортостан «Башкирский Союз Ветеранов Боевых Действий» совместно с администрацией Нуримановского района проводит VIII Международный фестиваль военно-патриотической и авторской песни «Опаленные строки», посвященный 30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана, сообщает сайт Newsbash.ru.



В рамках фестиваля 22 июня в 11.00 ч. состоится торжественный митинг и возложение венков в парке Победы с. Красная Горка, в 20.00 ч. праздничный гала-концерт. Также предусмотрено проведение турниров по мини-футболу, волейболу, армрестлингу и многое другое.