В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»

У подножия горы «Торатау» в Ишимбайском районе 29 июня состоится Республиканский праздник «Торатау йыйыны». Торжественное открытие праздника запланировано на 16.00 ч, сообщает сайт Newsbash.ru.





В этот день площадка у легендарной горы соберет жителей и гостей республики для ознакомления с многонациональной культурой и традициями народов Республики Башкортостан.

Программа праздника «Торатау йыйыны» разнообразна: это и театрализованное представление, основанное на реальных исторических событиях о легендарной сарматской царице Зарине «Наследники сарматов»; выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства; конкурс бузоваров; спортивные состязания; национальные игры; квест «В поисках сарматского золота»; детские игры; спортивные состязания; показательные выступления «Ылаҡ», «Мәргән уҡсы» и многое другое.С 19.00 всех присутствующих ожидает non-stop концерт «Toratau-party» с участием звезд. В программе концерта выступят российский оперный певец, народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, Национальный оркестр народных инструментов, группы «Курайсы», «Аргымак», «Бурелар», «Караван-сарай», «Далан», «Бахетле», «Дан», рэп исполнители RNT, МС Баш и многие другие. Также будет представлено световое лазерное шоу.Знаковым событием праздника станет то, что зрители праздника будут свидетелями возрождения культовой башкирской рок-группы «Дервиш хан», которая в начале 90х собирала тысячи поклонников и дала толчок для развития башкирского рока.

Завершится вечер молодежной дискотекой с участием популярных диджеев DJ Khan и DJ Fatikh.



Приглашаем всех желающих на праздник. Организаторами будет выделена площадка для размещения палаточного городка.



Организаторами являются Администрация Главы Республики Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан, Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.