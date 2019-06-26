В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»
У подножия горы «Торатау» в Ишимбайском районе 29 июня состоится Республиканский праздник «Торатау йыйыны». Торжественное открытие праздника запланировано на 16.00 ч, сообщает сайт Newsbash.ru.
В этот день площадка у легендарной горы соберет жителей и гостей республики для ознакомления с многонациональной культурой и традициями народов Республики Башкортостан.
С 19.00 всех присутствующих ожидает non-stop концерт «Toratau-party» с участием звезд. В программе концерта выступят российский оперный певец, народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, Национальный оркестр народных инструментов, группы «Курайсы», «Аргымак», «Бурелар», «Караван-сарай», «Далан», «Бахетле», «Дан», рэп исполнители RNT, МС Баш и многие другие. Также будет представлено световое лазерное шоу.
Знаковым событием праздника станет то, что зрители праздника будут свидетелями возрождения культовой башкирской рок-группы «Дервиш хан», которая в начале 90х собирала тысячи поклонников и дала толчок для развития башкирского рока.
Завершится вечер молодежной дискотекой с участием популярных диджеев DJ Khan и DJ Fatikh.
Приглашаем всех желающих на праздник. Организаторами будет выделена площадка для размещения палаточного городка.
Организаторами являются Администрация Главы Республики Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан, Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.