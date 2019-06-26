Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»

В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»

Добавлено: 26.06.19
Просмотров: 101
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»

У подножия горы «Торатау» в Ишимбайском районе 29 июня состоится Республиканский праздник «Торатау йыйыны». Торжественное открытие праздника запланировано на 16.00 ч, сообщает сайт Newsbash.ru.

В этот день площадка у легендарной горы соберет жителей и гостей республики для ознакомления с многонациональной культурой и традициями народов Республики Башкортостан.

В Ишимбае активисты напомнили жителям о ПДД с помощью надписей на асфальте

Читайте также:

В Ишимбае активисты напомнили жителям о ПДД с помощью надписей на асфальте
Программа праздника «Торатау йыйыны» разнообразна: это и театрализованное представление, основанное на реальных исторических событиях о легендарной сарматской царице Зарине «Наследники сарматов»; выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства; конкурс бузоваров; спортивные состязания; национальные игры; квест «В поисках сарматского золота»; детские игры; спортивные состязания; показательные выступления «Ылаҡ», «Мәргән уҡсы» и многое другое.

С 19.00 всех присутствующих ожидает non-stop концерт «Toratau-party» с участием звезд. В программе концерта выступят российский оперный певец, народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, Национальный оркестр народных инструментов, группы «Курайсы», «Аргымак», «Бурелар», «Караван-сарай», «Далан», «Бахетле», «Дан», рэп исполнители RNT, МС Баш и многие другие. Также будет представлено световое лазерное шоу.

Знаковым событием праздника станет то, что зрители праздника будут свидетелями возрождения культовой башкирской рок-группы «Дервиш хан», которая в начале 90х собирала тысячи поклонников и дала толчок для развития башкирского рока.

Завершится вечер молодежной дискотекой с участием популярных диджеев DJ Khan и DJ Fatikh.

Приглашаем всех желающих на праздник. Организаторами будет выделена площадка для размещения палаточного городка.

Организаторами являются Администрация Главы Республики Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан, Министерство культуры Республики Башкортостан, Администрация муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Салаватском районе пройдет Фольклорный праздник «Салауат йыйыны»
Культура
В Салаватском районе пройдет Фольклорный праздник «Салауат йыйыны»
В Уфе пройдет III Республиканский родительский форум
Общество
В Уфе пройдет III Республиканский родительский форум
По распоряжению Хабирова «Конгресс-холл Республики Башкортостан» переименовали в «Конгресс-холл Торатау»
Политика
По распоряжению Хабирова «Конгресс-холл Республики Башкортостан» переименовали в «Конгресс-холл Торатау»
Торатау и Юрактау включили в список наследия ЮНЕСКО
Политика
Торатау и Юрактау включили в список наследия ЮНЕСКО
Несколько районов Башкирии присоединятся к фестивалю финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»
Культура
Несколько районов Башкирии присоединятся к фестивалю финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»
В День ВДВ уфимцам покажут авиашоу
Общество
В День ВДВ уфимцам покажут авиашоу
15 июня в Уфе состоится республиканский праздник «Ураза-байрам – 2018»
Общество
15 июня в Уфе состоится республиканский праздник «Ураза-байрам – 2018»
В Башкирии определен график проведения сабантуев-2017
Общество
В Башкирии определен график проведения сабантуев-2017
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: