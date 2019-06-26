В Вене делегация из Башкирии продемонстрировала весь потенциал республики

В столице Австрии состоялись Дни Башкортостана, при этом делегацию возглавил врио главы республики Радий Хабиров. В Вене провели ряд встреч чиновники и представители бизнеса, делегация Башкирии представила венским коллегам инвестиционный потенциал республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





Также власти обменялись опытом. Радий Хабиров вместе с венскими коллегами осмотрел инфраструктурные решения на центральном вокзале города. Австрийская сторона познакомилась с культурой, бытом и кухней башкирского народа.

- Мы привезли в Вену кусочек нашей огромной многонациональной страны, - сказал он. - Башкортостан – республика с большой историей. У нас долгие годы в мире и согласии живут и мусульмане, и православные христиане. Приживают в мире и согласии более 100 национальностей.

В Музейном квартале Вены состоялся Сабантуй, открылось национальное подворье, а вечером прошел концерт и этно-шоу. Радий Хабиров поблагодарил гостей сабантуя за интерес к Башкирии, отметив, что республика является одним из опорных регионов России.Всех присутствующих руководитель республики пригласил в «прекрасный башкирский край». После сабантуя перед гостями праздника выступили артисты госакадемического ансамбля танца имени Ф. Гаскарова, группы «Аргымак», «Караван», музыканты национального оркестра народных инструментов Башкирии, певец Айдар Галимов и другие артисты.