Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Вене делегация из Башкирии продемонстрировала весь потенциал республики

В Вене делегация из Башкирии продемонстрировала весь потенциал республики

Добавлено: 26.06.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Культура
Комментарии (0)
Загрузка...
В Вене делегация из Башкирии продемонстрировала весь потенциал республики

В столице Австрии состоялись Дни Башкортостана, при этом делегацию возглавил врио главы республики Радий Хабиров. В Вене провели ряд встреч чиновники и представители бизнеса, делегация Башкирии представила венским коллегам инвестиционный потенциал республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Также власти обменялись опытом. Радий Хабиров вместе с венскими коллегами осмотрел инфраструктурные решения на центральном вокзале города. Австрийская сторона познакомилась с культурой, бытом и кухней башкирского народа.

В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»

Читайте также:

В Ишимбайском районе пройдет Республиканский праздник «Торатау йыйыны»
В Музейном квартале Вены состоялся Сабантуй, открылось национальное подворье, а вечером прошел концерт и этно-шоу. Радий Хабиров поблагодарил гостей сабантуя за интерес к Башкирии, отметив, что республика является одним из опорных регионов России.
- Мы привезли в Вену кусочек нашей огромной многонациональной страны, - сказал он. - Башкортостан – республика с большой историей. У нас долгие годы в мире и согласии живут и мусульмане, и православные христиане. Приживают в мире и согласии более 100 национальностей.
Всех присутствующих руководитель республики пригласил в «прекрасный башкирский край». После сабантуя перед гостями праздника выступили артисты госакадемического ансамбля танца имени Ф. Гаскарова, группы «Аргымак», «Караван», музыканты национального оркестра народных инструментов Башкирии, певец Айдар Галимов и другие артисты.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
На сабантуе в Абзелиловском районе Радий Хабиров показал Стивену Сигалу мастер-класс по борьбе курэш
Спорт
На сабантуе в Абзелиловском районе Радий Хабиров показал Стивену Сигалу мастер-класс по борьбе курэш
В рамках инвестсабантуя "Зауралье" в Сибае прошло заседание инвестсовета республики
Экономика
В рамках инвестсабантуя "Зауралье" в Сибае прошло заседание инвестсовета республики
Радий Хабиров побывал на сабантуе в Бурзянском районе
Политика
Радий Хабиров побывал на сабантуе в Бурзянском районе
Башкирия представила свой инвестпотенциал предпринимателям Австрии
Политика
Башкирия представила свой инвестпотенциал предпринимателям Австрии
В Москве прошел концерт «Рождённые в Башкортостане»
Культура
В Москве прошел концерт «Рождённые в Башкортостане»
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с наступающим Рождеством Христовым
Политика
Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с наступающим Рождеством Христовым
Рустэм Марданов официально заявил об уходе с поста премьер-министра Башкирии
Политика
Рустэм Марданов официально заявил об уходе с поста премьер-министра Башкирии
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
Политика
Александр Сидякин возглавил Администрацию Главы Башкортостана
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: