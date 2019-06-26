Программа Дня молодежи 2019 в Уфе

День молодежи 2019 в Уфе отметят праздничным концертом башкирских исполнителей, сообщает сайт Newsbash.ru.



Так, вечером в пятницу, 28 июня, в уфимском этно-парке «Ватан» пройдет музыкальный фестиваль «Самрау», приуроченный ко Дню молодежи.

Известно, что организаторы приготовили для гостей насыщенное шоу. Они обещают сделать программу интерактивной – артисты будут взаимодействовать со зрителями.Хедлайнером концерта не День молодежи 2019 в Уфе будет Радик Юльякшин. Среди прочих популярных артистов заявлены ансамбль «Мирас», музыкант-мультиинструменталист Zainetdin и репер RNT.Начало концерта в 21.00. Вход бесплатный.