Программа Дня молодежи 2019 в Уфе
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День молодежи 2019 в Уфе отметят праздничным концертом башкирских исполнителей, сообщает сайт Newsbash.ru.
Так, вечером в пятницу, 28 июня, в уфимском этно-парке «Ватан» пройдет музыкальный фестиваль «Самрау», приуроченный ко Дню молодежи.
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Хедлайнером концерта не День молодежи 2019 в Уфе будет Радик Юльякшин. Среди прочих популярных артистов заявлены ансамбль «Мирас», музыкант-мультиинструменталист Zainetdin и репер RNT.
Начало концерта в 21.00. Вход бесплатный.
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