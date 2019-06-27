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В Татышлинском районе пройдет республиканский молодёжный фестиваль «Табын-фест»

Добавлено: 27.06.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Татышлинский район
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В Татышлинском районе пройдет республиканский молодёжный фестиваль «Табын-фест»

Республиканский молодёжный фестиваль «Табын-фест» пройдет в этом году в Татышлинском районе и соберет активную молодёжь со всей республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Фестиваль учреждён в целях укрепления связей и сотрудничества между поколениями башкирского рода Табын, консолидации наиболее активной части молодого населения, формирования родо-этнической идентификации и активной жизненной позиции у молодёжи.

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На «Табын-фесте» будет представлена образовательная программа, разделенная по актуальным для сегодняшней молодёжи направлениям. Пройдут спортивные состязания, выставки-презентации изделий народных промыслов и национальных блюд, родословных, концерт участников художественной самодеятельности. Также будут проведены конкурсы «Табын батыры» (Табынский батыр) и «Табын һылыуҡайы» (Табынская красавица), презентация книг «Табын − история моего рода» и «Гали Чокорой».

Мероприятие состоится 5-6 июля на базе отдыха «Косая степь» у села Верхние Татышлы Татышлинского района. Участие в «Табын-фесте» бесплатное.

Желающие принять участие, а также задать интересующие вопросы, могут обращаться в оргкомитет по телефонам: 8-917-45-88-919 (Кудакаев Фаниль Шамсетдинович), 8-937-344-05-09 (Салимов Нияз Булатович).

По традиции, фестиваль «Табын-фест» проводится в районах компактного проживания башкир табынских родов, являющихся уроженцами Архангельского, Аургазинского, Аскинского, Гафурийского, Караидельского, Кармаскалинского, Учалинского, Татышлинского, части Абзелиловского, Белорецкого, Давлекановского, Салаватского районов Республики Башкортостан, Оренбургской, Челябинской, Самарской, Саратовской, Курганской областей и Республики Татарстан. Переходящий вымпел «Табын-фест» вручается ежегодно от одного района к другому, который принимает эстафету и проводит следующий фестиваль.

Предыдущий, II молодежный фестиваль «Табын-фест-2018», посвященный 100-летию образования Республики Башкортостан и Году семьи, прошел 27 июня 2018 года близ деревни Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района. В тот год фестиваль стал межрегиональным, в нем приняли участие около 1000 человек из девяти районов республики, города Уфы и пяти регионов РФ. На живописной природе 200 молодых представителей табынских родов от 18 до 35 лет выступили с авторскими проектами, состязались за право быть лучшим представителем табынского рода.

Тогда «Табын-фест» первый раз поднял флаг рода Табын под гимн «Табындар», автором текста которого является ныне покойный поэт, лауреат премии им. С. Юлаева, уроженец Кармаскалинского района Ирек Киньябулатов.

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