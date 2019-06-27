В Давлекановском районе юные краеведы открыли собственный музей

Жители деревни Старокурманкеево Давлекановского района Башкирии открыли собственный музей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Юные краеведы собрали экспонаты: домашнюю утварь — точильные камни, печи, посуду, кумган, а также выставили собранные в экспедициях вокруг деревни минералы и, как они сами называют, «ископаемые древности».

Вдохновитель проекта эко-активист Диля Шамаева из собственных фотоархивов распечатала фотографии прошлых лет, на которых запечатлены жители деревни, их дети и внуки.Музей разместился в летнем домике одной из местных жительниц. Во время экскурсии для посетителей на курае исполняют национальную музыку.По словам юных экскурсоводов Ясмин Кутловой и Чулпан Шамаевой, они долго готовились к открытию, искали информацию в энциклопедиях для того, чтобы преподносить односельчанам достоверную информацию из истории района и деревни. Экскурсии проходят ежедневно.