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В Давлекановском районе юные краеведы открыли собственный музей

Добавлено: 27.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Давлекановский район
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В Давлекановском районе юные краеведы открыли собственный музей

Жители деревни Старокурманкеево Давлекановского района Башкирии открыли собственный музей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Юные краеведы собрали экспонаты: домашнюю утварь — точильные камни, печи, посуду, кумган, а также выставили собранные в экспедициях вокруг деревни минералы и, как они сами называют, «ископаемые древности».

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Вдохновитель проекта эко-активист Диля Шамаева из собственных фотоархивов распечатала фотографии прошлых лет, на которых запечатлены жители деревни, их дети и внуки.

Музей разместился в летнем домике одной из местных жительниц. Во время экскурсии для посетителей на курае исполняют национальную музыку.

По словам юных экскурсоводов Ясмин Кутловой и Чулпан Шамаевой, они долго готовились к открытию, искали информацию в энциклопедиях для того, чтобы преподносить односельчанам достоверную информацию из истории района и деревни. Экскурсии проходят ежедневно.

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