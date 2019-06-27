6 июля в Москве пройдет международный «Сабантуй 2019» посвященный 100-летию Башкирии

На территории музея-заповедника «Коломенское» 6 июля пройдет Московский международный фестиваль «Сабантуй 2019» – одно из самых ожидаемых событий этого лета. Усилиями двух братских народов – татаров и башкир – получится яркий праздник. Как отмечают организаторы мероприятия, ни один сабантуй ни в Башкирии, ни в Татарстане не способен собрать столько человек, сколько соберется в сабантуе в Москве, сообщает сайт Newsbash.ru.







«В этом году сабантуй посвящен 100-летию Башкирии. Мы на федеральном уровне еще раз заявим о юбилее. Выступят творческие коллективы нашей республики, Роберт Юлдашев, Айдар Галимов, Аскар Абдразаков, ожидается выступление Элвина Грея. Также выступит ансамбль Файзи Гаскарова, Аргымак – более 100 артистов. Мы вывезем делегации Хайбуллинского и Кушнаренковского районов, покажем ремесленников, медовую продукцию и многое другое на территории этно-деревни. Планируется показательное выступление лучников «Мэргэн уксы». Также на сабантуе будет представлена виртуальная юрта: человек наденет очки дополненной реальности и будет «гулять» по юрте», – рассказала министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

«Мы будем делать акцент на этнике: это народная музыка, которая уходит в глубину веков, но обработана в современной интерпретации для слушателя. Хочется, чтобы наш курай, подарок отцов и предков, звучал по всему миру. Это ключ к дружбе и согласию, проверено веками. Мы в студенческие годы включали магнитолу, там звучала такая вкусная музыка. Уже потом мы узнали, что это музыканты Deep Forest, они собирают этническую музыку. Мы тогда мечтали с ними встретиться, и вот теперь курай прозвучит в их проекте. Иностранцы воспринимают наш «озын кюй» как связь с вселенной. И именно башкирский курай Deep Forest оценили», – рассказал Роберт Юлдашев.

рассказал о некоторых сюрпризах творческой программы, которая будет представлена на сабантуе в Москве. По его словам, башкирская музыка будет выведена на мировой уровень.Кроме того, московский сабантуй станет площадкой для заключение бизнес-соглашений, выстраивания коммуникаций между Москвой, Башкирией и Татарстаном.





«Это будет площадка для коммуникации с представителями регионального и столичного бизнеса. Мы пытаемся подружить московские бизнес-клубы, уже подписано более 30 бизнес-соглашений с крупными сообществами Москвы. Пройдет большой бизнес-квест, который будет идти целый день. Мы рассчитываем поставить всероссийский рекорд по связям, мы уже подали заявку на регистрацию рекорда», – рассказал президент бизнес–клуба «Торатау» Руслан Сыртланов.