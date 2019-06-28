V Всемирный курултай башкир в Уфе начал свою работу

В Уфе, в Конгресс-холле «Торатау» начал свою работу V Всемирный курултай башкир — съезд представителей башкирского народа со всего мира. Исторический национальный форум проводится с 1995 года с целью объединения, этнокультурного развития башкирского народа, сохранения национальной идентичности и развития самобытной культуры башкир. Мероприятие организуется Международным союзом общественных объединений «Всемирный курултай (конгресс) башкир» при поддержке Правительства Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.





В V курултае участвуют более 600 делегатов, избранных народом. Почти половина из них проживают в республике, 157 — приехали из субъектов Российской Федерации. Как сообщает «Башинформ», 50 представителей башкирского народа прибыли на историческую родину из 21 страны — США, Швейцарии, Голландии, Монако, Израиля, Латвии и других.

Главный вопрос в повестке съезда — утверждение концепции Стратегии развития башкирского народа, которое сформирует видение будущего народа в 2050 году, а также пути его достижения. На сайте Стратегии﻿﻿ можно предлагать свои предложения в документ.Кроме того, планируется произвести оценку текущей ситуации по основным сферам жизни башкир и сформулировать предложения по реализации конкретных проектов и программ. Будут работать восемь секций по темам: образование и кадры; башкирский язык; история и идентичность, демография и здоровье; медиа и СМИ; культура и искусство; бизнес и кооперация; башкиры в регионах.

В работе курултая принимает участие врио Главы Башкортостана Радий Хабиров. В качестве гостей приглашены заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации по межнациональным отношениям и гармонизации общественных отношений Магомедсалам Магомедов, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, члены Совета Федерации Федерального собрания РФ Лилия Гумерова и Ирек Ялалов.