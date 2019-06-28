Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе перед Телецентром открыли памятник Шайхзаде Бабичу

В Уфе перед Телецентром открыли памятник Шайхзаде Бабичу

Добавлено: 28.06.19
Просмотров: 35
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе перед Телецентром открыли памятник Шайхзаде Бабичу

28 июня, в Уфе был открыт памятник поэту и видному общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. Увековечивание памяти поэта в виде монумента было запланировано в рамках программы мероприятий к 100-летию образования Республики Башкортостан. Поэтому торжественную церемонию его открытия решили совместить со V Всемирным курултаем башкир, который проходит сегодня в столице республики, сообщает сайт Newsbash.ru.

Шестиметровая бронзовая скульптура Бабича установлена на улице имени Заки Валиди, на площади перед Телецентром. Его расположение там неслучайно, скульптура поэта будет «встречать» уфимцев и гостей столицы на улице своего сподвижника Ахмет-Заки Валиди.

В Уфе установят памятник командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову

Читайте также:

В Уфе установят памятник командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову
По замыслу автора, поэт держит в одной руке книгу стихов, а другой как-бы обращается к своему народу.

Творческую концепцию реализовал известный российский скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, известный как автор памятника народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму.
«Так случилось, что мне повезло, я уже несколько лет работаю в Уфе и каждая моя работа — это след в жизни. Для художника важно создать образ, который бы соответствовал духу того или иного времени, человека. Так было и с образом Шайхзады Бабича. Конечно же, его трагическая судьба не может оставить без какого-то сопереживания. Это молодой поэт, положивший жизнь за идеалы своего народа, достоин того, чтобы его помнили и гордились им», — отметил Андрей Ковальчук.
Церемония открытия памятника Бабичу стала для ее участников встречей поколений: вместе с представителями руководства республики, аксакалами Курултая башкир, известными общественными и культурными деятелями в торжествах приняли участие студенты, активисты молодежных землячеств, жители окрестных домов и улиц.

Открытие памятника Шайхзаде Бабичу — особое, знаменательное событие для нашей республики, отметил в своем выступлении врио Главы Башкирии Радий Хабиров.


«Теперь рядом с главной нашей конгресной площадкой, где Башкортостан встречается со всем миром, возвышается фигура поэта. Он будет вдохновлять нас на добрые дела во благо всей республики и ее многонационального народа. Сегодня я обратился к гостям Всемирного курултая башкир с призывом объединить наши услиия, сделать важные шаги в укреплении нашего родного края. Именно за такой сильный и единый Башкортостан сто лет назад отдал свою жизнь Шайхзада Бабич, настоящий сын своего отечества, певец своюбоды, мужества и патриотизма. В народной памяти Бабич остался талантиливым мастером слова, обличавшим несправедливость. Для нас, его потомков, голос Бабича по прежнему продолжает звучать в наших сердцах и мы сделаем все чтобы быть достойными продолжателями дел лучших сынов и дочерей Башкортостана! Мы вместе! Вперед Башкортостан!», — сказал рководитель региона, обращясь к участникам торжеств.
Новый арт-объект стал продолжением комплексной работы по сохранению памяти этого выдающегося сына башкирского народа. Шайхзада Бабич стоял у истоков становления Башкортостана. Сегодня память о нем хранится в музеях Уфы и районов, также в четь поэта названа улица.
Фото: Башинформ




Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе открыли арт-объект «Газовикам Башкортостана»
Общество
В Уфе открыли арт-объект «Газовикам Башкортостана»
Проект памятника Шайхзаде Бабичу представили на общественных слушаниях
Культура
Проект памятника Шайхзаде Бабичу представили на общественных слушаниях
В Уфе перед зданием Телецентра установят памятник поэту Шайхзаде Бабичу
Общество
В Уфе перед зданием Телецентра установят памятник поэту Шайхзаде Бабичу
В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»
Культура
В Уфе прошла всероссийская акция «Библионочь – 2019»
В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Культура
В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю
Айгуль Муратова возглавила Конгресс-холл «Торатау» в Уфе
Культура
Айгуль Муратова возглавила Конгресс-холл «Торатау» в Уфе
В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
Культура
В Уфе установят памятник Шайхзаде Бабичу
В Уфе появилось граффити с портретом и стихами башкирского поэта Рами Гарипова
Общество
В Уфе появилось граффити с портретом и стихами башкирского поэта Рами Гарипова
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: