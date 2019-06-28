В Уфе перед Телецентром открыли памятник Шайхзаде Бабичу
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28 июня, в Уфе был открыт памятник поэту и видному общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. Увековечивание памяти поэта в виде монумента было запланировано в рамках программы мероприятий к 100-летию образования Республики Башкортостан. Поэтому торжественную церемонию его открытия решили совместить со V Всемирным курултаем башкир, который проходит сегодня в столице республики, сообщает сайт Newsbash.ru.
Шестиметровая бронзовая скульптура Бабича установлена на улице имени Заки Валиди, на площади перед Телецентром. Его расположение там неслучайно, скульптура поэта будет «встречать» уфимцев и гостей столицы на улице своего сподвижника Ахмет-Заки Валиди.
Творческую концепцию реализовал известный российский скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, известный как автор памятника народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму.
«Так случилось, что мне повезло, я уже несколько лет работаю в Уфе и каждая моя работа — это след в жизни. Для художника важно создать образ, который бы соответствовал духу того или иного времени, человека. Так было и с образом Шайхзады Бабича. Конечно же, его трагическая судьба не может оставить без какого-то сопереживания. Это молодой поэт, положивший жизнь за идеалы своего народа, достоин того, чтобы его помнили и гордились им», — отметил Андрей Ковальчук.Церемония открытия памятника Бабичу стала для ее участников встречей поколений: вместе с представителями руководства республики, аксакалами Курултая башкир, известными общественными и культурными деятелями в торжествах приняли участие студенты, активисты молодежных землячеств, жители окрестных домов и улиц.
Открытие памятника Шайхзаде Бабичу — особое, знаменательное событие для нашей республики, отметил в своем выступлении врио Главы Башкирии Радий Хабиров.
«Теперь рядом с главной нашей конгресной площадкой, где Башкортостан встречается со всем миром, возвышается фигура поэта. Он будет вдохновлять нас на добрые дела во благо всей республики и ее многонационального народа. Сегодня я обратился к гостям Всемирного курултая башкир с призывом объединить наши услиия, сделать важные шаги в укреплении нашего родного края. Именно за такой сильный и единый Башкортостан сто лет назад отдал свою жизнь Шайхзада Бабич, настоящий сын своего отечества, певец своюбоды, мужества и патриотизма. В народной памяти Бабич остался талантиливым мастером слова, обличавшим несправедливость. Для нас, его потомков, голос Бабича по прежнему продолжает звучать в наших сердцах и мы сделаем все чтобы быть достойными продолжателями дел лучших сынов и дочерей Башкортостана! Мы вместе! Вперед Башкортостан!», — сказал рководитель региона, обращясь к участникам торжеств.Новый арт-объект стал продолжением комплексной работы по сохранению памяти этого выдающегося сына башкирского народа. Шайхзада Бабич стоял у истоков становления Башкортостана. Сегодня память о нем хранится в музеях Уфы и районов, также в четь поэта названа улица.
Фото: Башинформ
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