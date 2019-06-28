В Уфе перед Телецентром открыли памятник Шайхзаде Бабичу

28 июня, в Уфе был открыт памятник поэту и видному общественному деятелю Шайхзаде Бабичу. Увековечивание памяти поэта в виде монумента было запланировано в рамках программы мероприятий к 100-летию образования Республики Башкортостан. Поэтому торжественную церемонию его открытия решили совместить со V Всемирным курултаем башкир, который проходит сегодня в столице республики, сообщает сайт Newsbash.ru.





Шестиметровая бронзовая скульптура Бабича установлена на улице имени Заки Валиди, на площади перед Телецентром. Его расположение там неслучайно, скульптура поэта будет «встречать» уфимцев и гостей столицы на улице своего сподвижника Ахмет-Заки Валиди.

«Так случилось, что мне повезло, я уже несколько лет работаю в Уфе и каждая моя работа — это след в жизни. Для художника важно создать образ, который бы соответствовал духу того или иного времени, человека. Так было и с образом Шайхзады Бабича. Конечно же, его трагическая судьба не может оставить без какого-то сопереживания. Это молодой поэт, положивший жизнь за идеалы своего народа, достоин того, чтобы его помнили и гордились им», — отметил Андрей Ковальчук.

По замыслу автора, поэт держит в одной руке книгу стихов, а другой как-бы обращается к своему народу.Творческую концепцию реализовал известный российский скульптор, народный художник Российской Федерации Андрей Ковальчук, известный как автор памятника народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму.Церемония открытия памятника Бабичу стала для ее участников встречей поколений: вместе с представителями руководства республики, аксакалами Курултая башкир, известными общественными и культурными деятелями в торжествах приняли участие студенты, активисты молодежных землячеств, жители окрестных домов и улиц.Открытие памятника Шайхзаде Бабичу — особое, знаменательное событие для нашей республики, отметил в своем выступлении врио Главы Башкирии Радий Хабиров.





«Теперь рядом с главной нашей конгресной площадкой, где Башкортостан встречается со всем миром, возвышается фигура поэта. Он будет вдохновлять нас на добрые дела во благо всей республики и ее многонационального народа. Сегодня я обратился к гостям Всемирного курултая башкир с призывом объединить наши услиия, сделать важные шаги в укреплении нашего родного края. Именно за такой сильный и единый Башкортостан сто лет назад отдал свою жизнь Шайхзада Бабич, настоящий сын своего отечества, певец своюбоды, мужества и патриотизма. В народной памяти Бабич остался талантиливым мастером слова, обличавшим несправедливость. Для нас, его потомков, голос Бабича по прежнему продолжает звучать в наших сердцах и мы сделаем все чтобы быть достойными продолжателями дел лучших сынов и дочерей Башкортостана! Мы вместе! Вперед Башкортостан!», — сказал рководитель региона, обращясь к участникам торжеств.

Новый арт-объект стал продолжением комплексной работы по сохранению памяти этого выдающегося сына башкирского народа. Шайхзада Бабич стоял у истоков становления Башкортостана. Сегодня память о нем хранится в музеях Уфы и районов, также в четь поэта названа улица.Фото: Башинформ