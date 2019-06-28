На 5-ом Всемирном курултае башкир предложили новаторский метод популяризации башкирского языка

Онлайн разработку сегодня представили на 5-ом Всемирном курултае башкир. Форум прошел в Конгресс- холле «Торатау». Главным итогом работы стало утверждение стратегии развития башкирского народа до 2050 года, сообщает сайт Newsbash.ru.





Виртуальный музей, в котором оцифрованы уникальные артефакты, найденные на территории Башкортостана и представляющие историческую ценность. Или аналог популярной зарубежной игры "Майнкрафт" на башкирском языке по сценарию эпосов. Это разработки студентов Стерлитамакского филилала БашГУ.

«Это цифровизация, сохранение цифрового следа. И практически в виртуальном мире создается культура. Этого же сейчас у нас не существует, например игр нет. Все дети играют в игры, но они посвящены культуре другого народа», - прокомментировал руководитель образовательной программы "Программирование и дизайн дополненной виртуальной реальности" СФ БашГУ Руслан Каримов.

«Я стараюсь для моих детей. Ни для кого-то, ни для себя даже. Я хочу, чтобы они знали мою культуру, потому что Америка это сборная страна, там много народов, много национальностей, в том числе и башкирский язык. И мои дети говорят на моем языке», - рассказывает делегат V Всемирного курултая башкир из США Айгуль Гимранова.

«В каждом районе нужно развивать общественное движение «Трезвое село», инициированное в своё время Всемирным курултаем башкир. Не должны отставать в этой работе и наши города. При этом я понимаю, что многие пьют от того, что не знают, куда приложить свои силы, не видят перспектив. Поэтому я обращаюсь к вам, башкиры! Мы должны быть деятельными, инициативными, брать в первую очередь на себя ответственность за благополучие своих семей. Смелее открывайте свой бизнес, стремитесь стать успешными. А республика вам в этом поможет и поддержит», - комментирует ВРИО Главы Республики Радий Хабиров.

Чтобы даже играя дети погружались в собственную культуру. Такую цель преследуют разработчики. Проекты презентовали на Всемирном курултае башкир как новаторский метод популяризации родного языка. Сами делегаты с сожалением констатируют, все больше люде сторонятся родной речи, как в самой республике, так и в ее исторических границах. К примеру, в Оренбургской области.Но есть и положительные примеры. Айгуль Гимранова уроженка Миякинского района. Уже десять лет живет в Америке. Ее дети равноценно в совершенстве владеют и английским, и башкирским. Кроме того, наша землячка ежегодно проводит в Лос-Анджелесе праздник сабантуй с соблюдением всех традиций.В корне изменить отношение к языку, культуре и истории должна поспособствовать утвержденная стратегия развития башкирского народа. Программа рассчитана до 2050 года. Свои предложения на пленарном заседании могли внести все делегаты. Многие сошлись во мнении, что в первую очередь нужно, как и прежде, сделать башкирский обязательным предметом для изучения. Если до оптимизации родной язык учили в 750 школах региона, сейчас уроки башкирского остались только в трети из них. Но в своем выступлении Радий Хабиров подчеркнул, что пока не решены житейские проблемы, говорить о высоком рано.Пятый Всемирный курултай башкир объединил 500 участников из 157 регионов России и 49 стран мира. На съезд приехали те, кто неравнодушен к проблемам сохранения языка, культуры и истории своей нации.

С древних времен для башкир йыйыны были главной формой самоуправления. Старейшины и взрослые мужчины племен приходили на народные собрания, где решали все важные вопросы, в том числе и политические. Как правило, собирались в юрте или оформляли площадь в форме круга, который считался символом равенства. Сейчас надобность собираться именно в юртах или в кругу отпала, а вот обсуждение судьбы башкирского народа как никогда актуально.