Эльвира Аиткулова возглавила президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир
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Президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир возглавила женщина. 28 июня в рамках V ВКБ изменили устав общественной организации. В ней образован президиум, председателем его стала заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сообщается, что Эльвира Аиткулова будет курировать деятельность Всемирного курултая башкир с пятью коллегами. Кроме нее в состав президиума вошли доктор медицинских наук Салия Мурзабаева, председатель башкирского народно-патриотического движения Фанит Муратбакиев, руководитель отделения ВКБ в ХМАО Раудат Кульманбетов, актер Хурматулла Утяшев, заместитель начальника УФСБ РФ по РБ Гаяз Зарипов.
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