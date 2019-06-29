Эльвира Аиткулова возглавила президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир

Президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир возглавила женщина. 28 июня в рамках V ВКБ изменили устав общественной организации. В ней образован президиум, председателем его стала заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова, сообщает сайт Newsbash.ru.





Сообщается, что Эльвира Аиткулова будет курировать деятельность Всемирного курултая башкир с пятью коллегами. Кроме нее в состав президиума вошли доктор медицинских наук Салия Мурзабаева, председатель башкирского народно-патриотического движения Фанит Муратбакиев, руководитель отделения ВКБ в ХМАО Раудат Кульманбетов, актер Хурматулла Утяшев, заместитель начальника УФСБ РФ по РБ Гаяз Зарипов.

Напомним, что Эльвира Аиткулова сменила на посту Данира Гайнуллина, избранного председателем ВКБ осенью 2018 года, до него руководителем организации был генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов.