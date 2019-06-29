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Эльвира Аиткулова возглавила президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир

Добавлено: 29.06.19
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Рубрика: Общество / Культура
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Эльвира Аиткулова возглавила президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир

Президиум Всемирного курултая (конгресс) башкир возглавила женщина. 28 июня в рамках V ВКБ изменили устав общественной организации. В ней образован президиум, председателем его стала заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая Башкирии Эльвира Аиткулова, сообщает сайт Newsbash.ru.

Сообщается, что Эльвира Аиткулова будет курировать деятельность Всемирного курултая башкир с пятью коллегами. Кроме нее в состав президиума вошли доктор медицинских наук Салия Мурзабаева, председатель башкирского народно-патриотического движения Фанит Муратбакиев, руководитель отделения ВКБ в ХМАО Раудат Кульманбетов, актер Хурматулла Утяшев, заместитель начальника УФСБ РФ по РБ Гаяз Зарипов.

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Напомним, что Эльвира Аиткулова сменила на посту Данира Гайнуллина, избранного председателем ВКБ осенью 2018 года, до него руководителем организации был генеральный директор Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов.

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