Радий Хабиров: праздник «Торатау йыйыны» будет проводиться ежегодно

Врио главы Башкирии сегодня на оперативке в правительстве РБ заявил, что праздник, впервые состоявшийся недавно у подножия Торатау, отныне объявляется традиционным и будет проводиться ежегодно, сообщает сайт Newsbash.ru.





Он выразил уверенность, что если в этом году в праздновании участвовало 50 тысяч человек, то в следующем году их будет в разы больше, потому что пока об этом особо никто не знал, а к следующему году все уже будут в курсе – сработает в том числе «сарафанное радио».

Радий Хабиров попросил поблагодарить главу Ишимбая, поощрить всех, кто принимал активное участие в организации праздника, а также поручил начинать подготовку к следующему году. Напомним, 29 июня у подножия Торатау состоялся масштабный праздник «Торатау йыйыны».