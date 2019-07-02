Радий Хабиров: праздник «Торатау йыйыны» будет проводиться ежегодно
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Врио главы Башкирии сегодня на оперативке в правительстве РБ заявил, что праздник, впервые состоявшийся недавно у подножия Торатау, отныне объявляется традиционным и будет проводиться ежегодно, сообщает сайт Newsbash.ru.
Он выразил уверенность, что если в этом году в праздновании участвовало 50 тысяч человек, то в следующем году их будет в разы больше, потому что пока об этом особо никто не знал, а к следующему году все уже будут в курсе – сработает в том числе «сарафанное радио».
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