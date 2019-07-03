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Музыкант из Башкирии Загир Зайнетдинов (ZAINETDIN) принял участие в "Поле чудес" | видео

Добавлено: 03.07.19
Просмотров: 128
Рубрика: Общество / Культура
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Музыкант из Башкирии Загир Зайнетдинов (ZAINETDIN) принял участие в "Поле чудес" | видео

Известный башкирский музыкант Загир Зайнетдинов, известный под псевдонимом ZAINETDIN, принял участие в шоу «Поле чудес». На шоу он продемонстрировал свое творчество. Музыкант привет Леониду Якубовичу от Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

Загир Зайнетдинов привез с собой башкирский мед, чак-чак, баурсак и кумыс. Он сделал сальто назад, показал игру на курае, губной гармошке и гортанное пение. В конце выступления под аплодисменты музыкант поблагодарил публику словами: «зур рэхмэт». Леонид Якубович был удивлен его творчеством и подарил ему компьютер.

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Леонид Якубович:
Какой у вас мед, боже мой, какой мед. 
Видео со своим выступлением Загир выложил на своей личной странице «ВКонтакте». В комментариях фанаты шоу подчеркнули, что Леонид Якубович многое повидал и его сложно удивить.

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