Музыкант из Башкирии Загир Зайнетдинов (ZAINETDIN) принял участие в "Поле чудес" | видео
Комментарии (0)
Загрузка...
Известный башкирский музыкант Загир Зайнетдинов, известный под псевдонимом ZAINETDIN, принял участие в шоу «Поле чудес». На шоу он продемонстрировал свое творчество. Музыкант привет Леониду Якубовичу от Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.
Загир Зайнетдинов привез с собой башкирский мед, чак-чак, баурсак и кумыс. Он сделал сальто назад, показал игру на курае, губной гармошке и гортанное пение. В конце выступления под аплодисменты музыкант поблагодарил публику словами: «зур рэхмэт». Леонид Якубович был удивлен его творчеством и подарил ему компьютер.
Читайте также:Победительница «Поле чудес» из Стерлитамака отдала свой приз детдому Ишимбайского района
Какой у вас мед, боже мой, какой мед.Видео со своим выступлением Загир выложил на своей личной странице «ВКонтакте». В комментариях фанаты шоу подчеркнули, что Леонид Якубович многое повидал и его сложно удивить.
Читайте также
Культура
Программа Дня молодежи 2019 в Уфе
Общество
Победительница «Поле чудес» из Стерлитамака отдала свой приз детдому Ишимбайского района
Общество
Сергей Шнуров разместил карикатуру Камиля Бузыкаева в ответ на свое назначение в комитет по культуре
Это интересно
Уфимские дизайнеры выпустили футболки, посвященные Радию Хабирову
Здравоохранение
Леонид Рошаль обсудит судьбу Салаватского роддома
Общество
Умер певец Евгений Осин
Спорт
В Туймазинском районе появится футбольное поле с искусственным покрытием
Общество
Умер бывший солист "Иванушек International" Олег Яковлев