Музыкант из Башкирии Загир Зайнетдинов (ZAINETDIN) принял участие в "Поле чудес" | видео

Известный башкирский музыкант Загир Зайнетдинов, известный под псевдонимом ZAINETDIN, принял участие в шоу «Поле чудес». На шоу он продемонстрировал свое творчество. Музыкант привет Леониду Якубовичу от Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.





Загир Зайнетдинов привез с собой башкирский мед, чак-чак, баурсак и кумыс. Он сделал сальто назад, показал игру на курае, губной гармошке и гортанное пение. В конце выступления под аплодисменты музыкант поблагодарил публику словами: «зур рэхмэт». Леонид Якубович был удивлен его творчеством и подарил ему компьютер.

Какой у вас мед, боже мой, какой мед.

Видео со своим выступлением Загир выложил на своей личной странице «ВКонтакте». В комментариях фанаты шоу подчеркнули, что Леонид Якубович многое повидал и его сложно удивить.