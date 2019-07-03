Радик Юльякшин решил заняться ресторанным бизнесом

Известный певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грэй, решил заняться бизнесом. Певец сообщил, что планирует открыть рестораны в Уфе и Казани под собственным лейблом, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Мы изучаем, кто нас слушает, смотрит, настраиваемся под них и стараемся сделать нужную людям продукцию. Чтоб хоть какая-то частичка нас была с ними», - отметил Элвин Грей.

По предварительным данным, заведения появятся в городах к осени. По словам Элвина Грея, в ресторане будут проводиться фан-встречи. В настоящее время уже выпускается брендовая продукция для слушателей, в том числе одежда.