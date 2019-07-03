Радик Юльякшин решил заняться ресторанным бизнесом
Комментарии (0)
Загрузка...
Известный певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грэй, решил заняться бизнесом. Певец сообщил, что планирует открыть рестораны в Уфе и Казани под собственным лейблом, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены
«Мы изучаем, кто нас слушает, смотрит, настраиваемся под них и стараемся сделать нужную людям продукцию. Чтоб хоть какая-то частичка нас была с ними», - отметил Элвин Грей.
Читайте также
Культура
Радик Юльякшин отпраздновал 30-летний юбилей грандиозным шоу
Культура
Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены
Общество
Элвин Грей призвал сибайцев не верить провокаторам
Культура
Элвин Грей признан самым популярным исполнителем года на фестивале «Татар жыры»
Общество
Элвин Грей Гузель Уразовой: «Давайте не будем копаться в грязном белье»
Общество
Гузель Уразова назвала Элвина Грея лжецом
Общество
Радик Юльякшин рассказал подробности своей госпитализации
Происшествия
Элвин Грей отменил гастроли из-за полученной травмы