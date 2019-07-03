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Радик Юльякшин решил заняться ресторанным бизнесом

Добавлено: 03.07.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Культура
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Радик Юльякшин решил заняться ресторанным бизнесом

Известный певец Радик Юльякшин, более известный как Элвин Грэй, решил заняться бизнесом. Певец сообщил, что планирует открыть рестораны в Уфе и Казани под собственным лейблом, сообщает сайт Newsbash.ru.

Радик Юльякшин рассказал, что не собирается уходить со сцены

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По предварительным данным, заведения появятся в городах к осени. По словам Элвина Грея, в ресторане будут проводиться фан-встречи. В настоящее время уже выпускается брендовая продукция для слушателей, в том числе одежда.
«Мы изучаем, кто нас слушает, смотрит, настраиваемся под них и стараемся сделать нужную людям продукцию. Чтоб хоть какая-то частичка нас была с ними», - отметил Элвин Грей.

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