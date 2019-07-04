В Гафурийском районе пройдет всероссийский семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын»

С 12 по 14 июля в Гафурийском районе возле деревни Саит-Баба состоится Первый всероссийский семейный фестиваль музыки, ремесел и искусства «Табын», сообщает сайт Newsbash.ru.





Местом проведения фестиваля именно эта локация выбрана не случайно. Это географический центр республики, предгорье Уральских гор, берег горной реки Зилим, окруженный скалами, территория расселения могущественного племени табын.

По информации республиканского Минкультуры, большой праздник традиций и культур разных народов под открытым небом объединит на одной площадке авторов, исполнителей и коллективы, использующих в своём творчестве этнический и аутентичный фольклорный материал, со всех регионов России. Мастера декоративно-прикладного искусства, народных ремесел, художники, музыканты, мастера-кулинары по приготовлению национальных блюд и напитков поделятся своими секретами с гостями фестиваля и проведут мастер-классы.Днем фестивальная поляна превратится в город мастеров и танцевальную площадку. Хореографы поделятся своим умением и мастерством со всеми желающими, -это и ритмы фламенко, и завораживающее сальса и весёлые хороводы.Вечерняя программа представлена будет представлена выступлениями ярких и самобытных музыкальных исполнителей со всей страны (Уфа, Москва, Орск, Магнитогорск, Оренбург, Екатеринбург и другие). Украшением вечера 13 июля станет ночное свечение воздушных шаров. Несколько тепловых аэростатов поднимутся в ночное небо.

Для самых юных гостей фестиваля будет выстроен «Детский городок», на территории которого будут проходить мастер-классы и игры для детей. На ярмарочной поляне представят изделия ручной работы мастера из разных районов Башкортостана. Также желающие смогут покататься на специально обученных лошадях, сплавиться на катамаранах по реке Зилим или совершить небольшое восхождение на одну из ближайших скал – Уклы-кая или Акташ.



Территория фестиваля будет безалкогольной и свободной от курения.