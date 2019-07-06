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В Москве проходит "Сабантуй 2019", в котором принимает участие делегация из Башкирии

Добавлено: 06.07.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Москве проходит "Сабантуй 2019", в котором принимает участие делегация из Башкирии

Сегодня в Москве проходит XXXI Международный фестиваль «Сабантуй 2019». Делегацию Башкортостана на празднике возглавил председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев, сообщает сайт Newsbash.ru

В состав делегации от республики вошли также и.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова, и.о. Полномочного представителя РБ при Президенте Российской Федерации – заместителя Премьер-министра Правительства РБ Роман Симандуев, главы администраций ряда районов Башкортостана, другие официальные лица, лучшие творческие коллективы республики, звезды башкирской эстрады. В Сабантуе также приняли участие представительные делегации из Татарстана и Москвы.

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Мероприятие прошло в Музее-заповеднике «Коломенское». Почетные гости посетили бизнес-площадки, спортивные, образовательные, игровые и развлекательные зоны, юрты Кушнаренковского и Хайбуллинского районов. В рамках Сабантуя состоялись презентации Башкирской и Татарской деревни. Были организованы выводка элитных скаковых лошадей, концертные номера, подготовленные артистами Башкортостана и Татарстана. Приветствия участникам Сабантуя звучали на трех языках: русском, башкирском и татарском.

Константин Толкачев, выступая на торжественной церемонии открытия праздника, зачитал приветствие врио Главы Башкортостана Радия Хабирова, вручил благодарности активистам, внесшим весомый вклад в подготовку фестиваля, сохранение культурных традиций народов Башкортостана и Татарстана.

Организаторами мероприятия выступили Татарская национально-культурная автономия города Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, Правительство Республики Башкортостан, Правительство Республики Татарстан.

В этом году Сабантуй в Москве прошел под эгидой празднования 100-летия образования Башкирской АССР. В рамках мероприятия гости фестиваля смогли познакомиться с многогранной культурой и традициями башкирского народа. В следующем 2020 году праздник будет посвящен 100-летию образования Татарской АССР.  

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