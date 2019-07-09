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Уфимский музыкант Andreas Fon-Venz сочинил песню про Луизу Хайруллину

Добавлено: 09.07.19
Просмотров: 117
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Уфимский музыкант Andreas Fon-Venz сочинил песню про Луизу Хайруллину

Уфимский музыкант Andreas Fon-Venz написал песню под названием "Разочарование". Текст песни он посвятил Луизе Хайруллиной и ее подвигам. Молодой человек призывает освободить женщину и "дать ей денег и шенгенскую визу", сообщает сайт Newsbash.ru.

Музыкант Andreas Fon-Venz исполняет на акустической гитаре классику отечественного панк-рока: песни группы "Пурген" и Егора Летова. Собственно, на последнего он даже немного похож внешне. В своем видео молодой человек признается, что, как и многие, переживал за Луизу Хайруллину и разочаровался в ней, когда женщину задержали.

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Записывая свою песню на видео, он понадеялся, что его песню когда-нибудь будут играть остальные музыканты. Напомним, Луизу Хайруллину задержали на прошлой недели в Казани. Женщине удавалось больше месяца скрываться от сотрудников полиции, ФСБ и следователей. Было много возможных направлений, куда она могла убежать вместе с семьей и деньгами. Вся страна "болела" за кассиршу банка из Салавата, которая смогла вынести со своей работы около 25 миллионов рублей.

Примечательно, что также вся страна и разочаровалась в женщине, когда пришла новость о ее задержании. Ее защитники сетовали, что с такой крупной суммой можно было найти вариант для укрытия лучше, чем Казань. А история задержания и вовсе повергла в шок пользователей соцсетей: Луиза выдала себя сама, включив телефон, чтобы проверить sms-сообщения.

Сейчас она помещена в изолятор в Уфе, ее муж после допроса отпущен домой в Салават. Самая главная проблема на данный момент - деньги. Их местонахождение до сих пор остается под вопросом.
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