Уфимский музыкант Andreas Fon-Venz сочинил песню про Луизу Хайруллину
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Уфимский музыкант Andreas Fon-Venz написал песню под названием "Разочарование". Текст песни он посвятил Луизе Хайруллиной и ее подвигам. Молодой человек призывает освободить женщину и "дать ей денег и шенгенскую визу", сообщает сайт Newsbash.ru.
Музыкант Andreas Fon-Venz исполняет на акустической гитаре классику отечественного панк-рока: песни группы "Пурген" и Егора Летова. Собственно, на последнего он даже немного похож внешне. В своем видео молодой человек признается, что, как и многие, переживал за Луизу Хайруллину и разочаровался в ней, когда женщину задержали.
Примечательно, что также вся страна и разочаровалась в женщине, когда пришла новость о ее задержании. Ее защитники сетовали, что с такой крупной суммой можно было найти вариант для укрытия лучше, чем Казань. А история задержания и вовсе повергла в шок пользователей соцсетей: Луиза выдала себя сама, включив телефон, чтобы проверить sms-сообщения.
Сейчас она помещена в изолятор в Уфе, ее муж после допроса отпущен домой в Салават. Самая главная проблема на данный момент - деньги. Их местонахождение до сих пор остается под вопросом.
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