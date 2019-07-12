План реконструкции уфимского госцирка поддержал минкульт России: стоимость работ составит 1 млрд рублей
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Об этом в ходе встречи с исполняющим обязанности гендиректора «Российской государственной цирковой компании» Владимиром Шемякиным заявил Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.
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