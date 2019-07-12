План реконструкции уфимского госцирка поддержал минкульт России: стоимость работ составит 1 млрд рублей

Об этом в ходе встречи с исполняющим обязанности гендиректора «Российской государственной цирковой компании» Владимиром Шемякиным заявил Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.



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Руководитель Госкомпании Владимир Шемякин сообщил, что «Росгосцирком» разработан план, по которому планируется реконструировать здание. Проект был поддержан министром культуры России Владимиром Мединским. Республике предложили взять на себя затраты по подготовке непосредственно проекта реконструкции основного и вспомогательных помещений госцирка, а также благоустройство прилегающей территории. Сама реконструкция будет выполнена за счёт средств «Росгосцирка». Ориентировочная стоимость работ составит порядка 1 миллиарда рублей.