В Ишимбайском районе школьник построил подворье в старославянском стиле

В Ишимбайском районе 11-классник Максим Сувернев на земле своих предков построил подворье в старославянском стиле. В свои 17 он воссоздал несколько конструкций 10-го века





Максиму 17, но вместо того, чтобы тратить время на соцсети, как многие его сверстники, он увлекается старославянской культурой. Это занятие давно вышло за рамки хобби. Так, он уже построил дом, сколотил мебель, освоил гончарное и кузнечное ремесла, увлекся ткачеством и выращивает гречиху и лён. Родители поддерживают увлечение сына.

«Центральное сооружение в доме – это печь, она очень почиталась славянами, это обитель огня в доме. На печи сейчас стоит посуда. Есть и старинная – ей более 120 лет. Красный угол – святое место в избе. В нем в начале истории славян стояли изваяния языческих богов, позднее – иконы».

Все началось еще в детстве. Бабушка рассказывала внуку о старинном быте. Когда Максим подрос, стал изучать древнюю культуру уже самостоятельно. Читал много тематических книг и общался с пожилыми односельчанами. Это и подтолкнуло подростка на изучение собственного генеалогического древа. Максим восстановил его практически до десятого колена и даже нашел в родословной представителей разных народов: русских, поморов, немцев, болгар, шведов и греков.А ведь всё начиналось с изучения истории своего рода, сбора древних предметов. Сейчас здесь находится славянское подворье. Максим возвёл здесь дом и огородил его забором, за которым построил настоящую кузницу. Она появилась чуть позже старославянской избы, которую 11-классник начал возводить самостоятельно с 15 лет.

Несколько лет назад Максим перенял от бабушки опыт в пчеловодстве и сейчас имеет свою пасеку. На деньги от продажи мёда подросток приобретает материалы для строительства. Об увлечении Максима знают далеко за пределами поселка и на экскурсии к нему приезжают группы из Ишимбая и Салавата. Парень называет свою деятельность искусством и не согласен, со словом хобби. Вместе с подворьем Максим строит и планы на будущее. Молодой человек хочет связать свою дальнейшую жизнь с изучением древнеславянской культуры.

Авторы: Айгуль Хатыпова, Радмир Азнабаев

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