Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Ишимбайском районе школьник построил подворье в старославянском стиле

В Ишимбайском районе школьник построил подворье в старославянском стиле

Добавлено: 21.07.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Ишимбайский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Ишимбайском районе школьник построил подворье в старославянском стиле

В Ишимбайском районе 11-классник Максим Сувернев на земле своих предков построил подворье в старославянском стиле. В свои 17 он воссоздал несколько конструкций 10-го века

Максиму 17, но вместо того, чтобы тратить время на соцсети, как многие его сверстники, он увлекается старославянской культурой. Это занятие давно вышло за рамки хобби. Так, он уже построил дом, сколотил мебель, освоил гончарное и кузнечное ремесла, увлекся ткачеством и выращивает гречиху и лён. Родители поддерживают увлечение сына.

В Ишимбае на 9-летнюю девочку упал турник

Читайте также:

В Ишимбае на 9-летнюю девочку упал турник
Все началось еще в детстве. Бабушка рассказывала внуку о старинном быте. Когда Максим подрос, стал изучать древнюю культуру уже самостоятельно. Читал много тематических книг и общался с пожилыми односельчанами. Это и подтолкнуло подростка на изучение собственного генеалогического древа. Максим восстановил его практически до десятого колена и даже нашел в родословной представителей разных народов: русских, поморов, немцев, болгар, шведов и греков.

А ведь всё начиналось с изучения истории своего рода, сбора древних предметов. Сейчас здесь находится славянское подворье. Максим возвёл здесь дом и огородил его забором, за которым построил настоящую кузницу. Она появилась чуть позже старославянской избы, которую 11-классник начал возводить самостоятельно с 15 лет.

Максим Сувернев:
«Центральное сооружение в доме – это печь, она очень почиталась славянами, это обитель огня в доме. На печи сейчас стоит посуда. Есть и старинная – ей более 120 лет. Красный угол – святое место в избе. В нем в начале истории славян стояли изваяния языческих богов, позднее – иконы».

Несколько лет назад Максим перенял от бабушки опыт в пчеловодстве и сейчас имеет свою пасеку. На деньги от продажи мёда подросток приобретает материалы для строительства. Об увлечении Максима знают далеко за пределами поселка и на экскурсии к нему приезжают группы из Ишимбая и Салавата. Парень называет свою деятельность искусством и не согласен, со словом хобби. Вместе с подворьем Максим строит и планы на будущее. Молодой человек хочет связать свою дальнейшую жизнь с изучением древнеславянской культуры.
Авторы: Айгуль Хатыпова, Радмир Азнабаев

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин проинспектировал работу РДКБ
Здравоохранение
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин проинспектировал работу РДКБ
Башкирии необходимо около 47 маммографов
Здравоохранение
Башкирии необходимо около 47 маммографов
В Ишимбайском районе прямо на снег выгрузили вредные отходы
Происшествия
В Ишимбайском районе прямо на снег выгрузили вредные отходы
Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин посетил уфимский онкодиспансер
Здравоохранение
Новый министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин посетил уфимский онкодиспансер
Как бюджетно встретить новый год
Потребитель
Как бюджетно встретить новый год
У жителя Бижбулякского района есть не мужское хобби - он вяжет цветы
Общество
У жителя Бижбулякского района есть не мужское хобби - он вяжет цветы
Уфимский художник нарисовал Радия Хабирова в стиле карандашной графики
Это интересно
Уфимский художник нарисовал Радия Хабирова в стиле карандашной графики
Бабушка шести внуков из Мишкинского района освоила сноуборд
Общество
Бабушка шести внуков из Мишкинского района освоила сноуборд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: