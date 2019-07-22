В Бирском районе прошел фестиваль исторической реконструкции «Река времени»

На территории будущего исторического парка «Бирская крепость» прошел ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Река времени», сообщает сайт Newsbash.ru.



В этом году зрители смогли наблюдать реконструкцию «Жаркое лето 44-го. Бой местного значения» и посетить шесть интерактивных площадок: «Шатер Золотой Орды», «Башкирское кочевье», «Стрелецкий лагерь XVII века», «Лагерь Отечественной войны 1812 года», «Гражданская война в России 1919 года» и «Лагерь Великой Отечественной войны 1944 года».

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