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16 музыкальных школ Башкирии получат субсидии на приобретение музыкальных инструментов

Добавлено: 24.07.19
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Рубрика: Общество / Культура
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16 музыкальных школ Башкирии получат субсидии на приобретение музыкальных инструментов

В рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 2019 году из бюджета РБ выделена субсидия в размере 11 млн. 250 тысяч муниципальным образованиям Башкортостана на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств. Соответствующее распоряжение накануне подписал врио Главы РБ Радий Хабиров, сообщает сайт Newsbash.ru.

Среди получателей субсидии Альшеевский, Архангельский, Балтачевский, Бураевский, Илишевский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, Татышлинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский районы, города Агидель, Нефтекамск, Сибай. Стоит отметить, что в регионе с 2013 года на эти цели из бюджета республики ежегодно выделялось порядка 12 млн рублей. В перечень оснащения школ искусств также входит оборудование для изобразительного и прикладного искусств, например, мольберты и печи для обжига керамики. Финансирование позволяет закупать для нужд специализированных учреждений образования дорогостоящее оборудование и улучшить качество образования.

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Напомним, в рамках нацпроекта «Культура» в этом году уже 63 школы искусств получили пианино марки «Николай Рубинштейн» отечественного производства за счет средств федерального бюджета на 22 млн. рублей.

Отметим, что всего в Башкортостане 117 детских школ искусств. В 2020, 2022 и 2024 годах ежегодно в рамках нацпроекта Башкортостан будет получать чуть более 76 млн. рублей на оснащение музыкальными инструментами школ искусств (итого 230,46 млн. рублей). Это одна из самых больших федеральных субсидий, которые были распределены в регионы России.


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