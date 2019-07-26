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В Уфе на ипподроме "Акбузат" пройдет фестиваль кумыса «Йайляу»

Добавлено: 26.07.19
Просмотров: 50
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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В Уфе на ипподроме "Акбузат" пройдет фестиваль кумыса «Йайляу»

27 и 28 июля на территории ипподрома «Акбузат» пройдет этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу». В нем примут участие производители кумыса с разных районов Республики Башкортостан, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в рамках мероприятия состоится этно-ярмарка, пройдут игры и мастер-классы для детей и взрослых, будет организован этно-дворик с традиционными башкирскими юртами и концертные номера, а также фестиваль еды «Ашмаркет».

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Кроме того, состоится съезд и обучение кумысоделов, которые посоревнуются в конкурсе за право назвать свой кумыс лучшим в республике.

Во второй день фестиваля пройдет восьмой этап конно-спортивного турнира «Терра Башкирия». В скачках примут участие конники из Зилаирского, Калтасинского, Мелеузовского, Стерлитамакского и Уфимского районов республики.

Приглашаем всех жителей и гостей столицы принять участие в ярком этно-празднике.

Начало мероприятия в 12.00 часов.
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