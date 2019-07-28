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Этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу» прошел в Уфе

Добавлено: 28.07.19
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу» прошел в Уфе

На территории ипподрома «Акбузат» проходит этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу». Производители кумыса с разных районов Башкирии представляют свой продукт. Об этом сообщается на сайте Мэрии Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Цели фестиваля – это возрождение и пропаганда бренда «Башкирский кумыс», поддержка сельхозпроизводителей и малого предпринимательства в Башкортостане, а также организация развлекательного и познавательного досуга для жителей и гостей города.

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В рамках мероприятия прошли этно-ярмарка, фестиваль еды «Ашмаркет», были организованы этно-дворик с традиционными башкирскими юртами и концертные номера. Также все желающие смогли принять участие в различных играх и мастер-классах для детей и взрослых. Кроме того, в этот день состоялся съезд и обучение кумысоделов, которые состязались в конкурсе за право назвать свой кумыс лучшим в республике.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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