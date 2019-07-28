Этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу» прошел в Уфе
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На территории ипподрома «Акбузат» проходит этно-фестиваль башкирского кумыса «Йайляу». Производители кумыса с разных районов Башкирии представляют свой продукт. Об этом сообщается на сайте Мэрии Уфы, сообщает сайт Newsbash.ru.
Цели фестиваля – это возрождение и пропаганда бренда «Башкирский кумыс», поддержка сельхозпроизводителей и малого предпринимательства в Башкортостане, а также организация развлекательного и познавательного досуга для жителей и гостей города.
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