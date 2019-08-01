Участник конкурса "Таврида 5.0" из Башкортостана получил грант в размере 100 тысяч рублей

На закрытии 11-й смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» в Крыму подвели итоги грантового конкурса. Одним из победителей конкурса стал 18-летний Кирилл Бердин из Башкирии со своим проектом «Услышь меня». Сумма полученного им гранта составила 100 тысяч рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.





Кирилл Бердин — студент Уфимского государственного нефтяного технического университета, занимается съемкой социальных роликов и короткометражных фильмов.

«Меня очень сильно интересует такая вечная проблема, как конфликт поколений. Как взаимоотношения между родителями и детьми влияют на нашу жизнь, почему так происходит и, если есть проблема, как найти решение? Ведь молодёжь — это не только наше будущее, но и живое настоящее. Я и моя команда хотим показать эту проблему с помощью инструмента сильного влияния на сознание человека — кинематографа», — рассказал он.

«Кино, как вид искусства — самый популярный и доступный среди молодежи. Оно позволяет увидеть аналогичную ситуацию, проблему, которая волнует любого подростка независимо от пола, национальности и места проживания. Кино, созданное своими руками, формирует такие навыки: как критическое мышление, креативность, умение работать в команде, улучшает коммуникативные навыки и открывает для подростка мир профессии кинематографиста и журналиста. Я очень рад, что форум «Таврида» подарил мне много полезной информации, новых друзей и, самое главное, победу в грантовом конкурсе», - подчеркнул Кирилл Бердин.

По его словам, ключевые идеи проекта «Услышь меня» были сформулированы благодаря занятиям с молодежью в киностудии «Идея» подросткового клуба «Диалог» в Уфе.Всего в рамках «Видеоконтент смены» на грантовый конкурс было подано 99 заявок. Победителями признаны 30 человек, на проекты которых выделено около 15 млн рублей.Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года.

В этом году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида-АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида», окончание которого запланировано на 2022 год.



Организатором форума выступает Центр развития культурных инициатив.

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