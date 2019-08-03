Уфимская художница Резеда Тагирова представила картины деревенской жизни
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В Республиканском музее Боевой Славы работает выставка произведений живописи под общим названием «Возвращение домой». Экспозиция знакомит с творчеством молодой уфимской художницы Резеды Тагировой, сообщает сайт Newsbash.ru.
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