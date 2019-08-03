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Уфимская художница Резеда Тагирова представила картины деревенской жизни

Добавлено: 03.08.19
Просмотров: 24
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
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Уфимская художница Резеда Тагирова представила картины деревенской жизни

В Республиканском музее Боевой Славы работает выставка произведений живописи под общим названием «Возвращение домой». Экспозиция знакомит с творчеством молодой уфимской художницы Резеды Тагировой, сообщает сайт Newsbash.ru

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Главными героями её многочисленных натюрмортов являются старинные предметы быта. По признанию автора, ей очень близки темы исторического прошлого и деревенской жизни. Также на выставке представлено несколько работ, выполненных в жанре портрета. Эту серию Резеда создавала по летним эскизам, сделанным во время отдыха в доме у родителей.

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