В Уфе назначены новые руководители ряда культурных учреждений

В Уфе назначен директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Им стал Ураксин Юлдаш Зиннурович, ранее работавший заместителем директора Государственного концертного зала «Башкортостан». Напомним, до апреля 2019 года библиотекой руководила Айгуль Муратова, ныне возглавляющая конгресс-холл «Торатау», сообщает сайт Newsbash.ru.





Дом дружбы народов Республики Башкортостан возглавил Султанмуратов Ильгиз Замфирович — член Комиссии Молодежной общественной палаты при Госсобрании – Курултае Республики Башкортостан по образованию, науке, культуре, спорту, туризму и молодежной политике. С 2007 года работал заместителем директора по науке Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан.

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Директором Национального молодежного театра имени Мустая Карима утвержден Мухамедьянов Рафис Гареевич. Директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан стал Саетов Алмаз Расихович.Конкурсы на замещение должностей руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан состоялись 1 и 2 августа. Согласно их результатам многие уже работавшие директора театрально-концертных учреждений вновь утверждены на своих должностях.