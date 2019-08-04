В Уфе назначены новые руководители ряда культурных учреждений
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В Уфе назначен директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Им стал Ураксин Юлдаш Зиннурович, ранее работавший заместителем директора Государственного концертного зала «Башкортостан». Напомним, до апреля 2019 года библиотекой руководила Айгуль Муратова, ныне возглавляющая конгресс-холл «Торатау», сообщает сайт Newsbash.ru.
Дом дружбы народов Республики Башкортостан возглавил Султанмуратов Ильгиз Замфирович — член Комиссии Молодежной общественной палаты при Госсобрании – Курултае Республики Башкортостан по образованию, науке, культуре, спорту, туризму и молодежной политике. С 2007 года работал заместителем директора по науке Института гуманитарных исследований Академии наук Республики Башкортостан.
Конкурсы на замещение должностей руководителей государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Башкортостан состоялись 1 и 2 августа. Согласно их результатам многие уже работавшие директора театрально-концертных учреждений вновь утверждены на своих должностях.
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