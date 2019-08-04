Умер Вили Токарев - автор-исполнитель песен в жанре русский шансон
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Скончался американский и российский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев. О его смерти сообщил народный артист России Николай Тамразов со ссылкой на родственников, пишет «Эхо Москвы».
Сын Вилли Токарева Антон подтвердил информацию о смерти артиста, сообщает сайт Newsbash.ru.
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«Насколько я знаю, Вилли с нами больше нет, к сожалению», — приводит слова Антона «Говорит Москва».Токареву было 84 года. В мае этого года СМИ писали об экстренной госпитализации звезды шансона. Токарев обратился к докторам московской больницы, которые после обследования отправили артиста в реанимацию. После уточнялось, что состояние певца ухудшилось, врачи боролись за его жизнь.
Вилли Токарев известен как автор многих популярных песен в стиле шансон. Он также активно снимался в кино, где играл самого себя («Дневной дозор», «Олигарх», «Следствие ведут знатоки»).
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