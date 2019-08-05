В Мишкинский район прибудет икона Великомученика Пантелеимона
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В Башкирию в Покровский храм села Мишкино доставят чтимую икону Великомученика Пантелеимона, сообщает сайт Newsbash.ru
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В день памяти святого, в Покровский храм с. Мишкино прибудет икона Великомученика Пантелеимона, написанная на Святой Горе Афон в XIX веке. Икона будет находиться в храме с 9 по 11 августа.
9 августа в 8:30 в Покровском храме совершится Божественная литургия в честь памяти святого Пантелеимона.
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