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В Калтасинском районе пройдет фестиваль народного танца восточных мари «Ший кандра»

Добавлено: 06.08.19
Просмотров: 112
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Калтасинский район
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В Калтасинском районе пройдет фестиваль народного танца восточных мари «Ший кандра»

10 августа в селе Калтасы Калтасинского района пройдёт Межрегиональный фестиваль народного танца восточных мари «Ший кандра» – «Серебряная веревочка», сообщает сайт Newsbash.ru.

В этом году конкурс проводится по номинациям: аутентичный (бытовой) танец «Кандырам пунен куштымаш» («Народная веревочка») и сценический танец «Кандырам пунен куштымаш» («Сценическая веревочка»). Для юных артистов, детских коллективов учреждена своя номинация. Кроме того предусмотрены номинации «Почетный меценат фестиваля», «Почетный спонсор фестиваля», «Меценат фестиваля», «Спонсор фестиваля», «Кидмастар» («Народный мастер фестиваля»), «Пайрем оралте» («Праздничное подворье»).

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Танцевальный праздник пройдёт на Центральной площади с. Калтасы. Начало в 11 часов.

Организаторы: Министерство культуры РБ, Дом дружбы народов Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан, администрация МР Калтасинский район РБ, Региональная марийская национально-культурная автономия «Эрвел мари», МОО МНКА «Эрвел мари» Калтасинского района Республики Башкортостан, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Республики Марий Эл.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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