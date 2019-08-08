Издательство "Китап" хотят объединить с обанкротившимся ГУП «Издательский дом «Башкортостан»

В год столетнего юбилея единственного государственного книжного издательства «Китап» в Уфе появилась угроза его уничтожения, сообщает сайт Newsbash.ru.





Принято решение правительства о слиянии успешного и рентабельного «Китапа» с обанкротившимся издательским домом «Башкортостан». ГУП «Издательский дом «Башкортостан» должен госинвесткомпании «Региональный фонд» 356,33 миллиона рублей.

— Суть дела в том, что в здании издательства «Китап» находится линия книжного производства, которая была привезена из Германии и смонтировала немецкими специалистами. Сейчас у нас нет таких специалистов высокого класса, которые могли бы перевезти и смонтировать эти станки и оборудование в Дом печати. Разбор и перевоз оборудования будет означать ликвидацию книжного производства в республике.

— Куда собирается размещать Агентство сотрудников книжного издательства? — задавали вопрос писатели руководителю Агентства по печати, но ответа не получили.

— Такого не было даже во времена революции и гражданской войны, — вспоминали писатели историю республики. — Издательство открыто 100 лет тому назад основателями республики. Ахметзаки Валиди сам доставал оборудование в Петрограде и зимой во время бурана несколько суток на эшелоне вез его в Уфу, — пишут они в своем письме во властные структуры и лично Радию Хабирову.

5 августа руководитель Агентства по делам печати и средствам массовой информации Борис Мелкоедов на собрании в издательстве «Китап» сообщил о решении перевести книжное издательство в Дом печати, а здание бывшего полиграфкомбината, где сейчас располагается «Китап», — выставить на торги и продать под бизнес-центр.Это решение вызвало негодование и даже возмущение у учителей и писателей республики. На расширенном заседании правления Союза писателей Республики Башкортостан писатели и учителя обратились с письмом к врио главы Башкирии Радию Хабирову.В письме приводятся следующие аргументы против такого решения:Полиграфический комплекс и издательство — единая система, где работают 200 специалистов высокого класса. Полиграфическое оборудование в комплексе занимает площадь семь тысяч квадратных метров, а в Доме печати свободно всего лишь три тысячи квадратных метров. Также в Доме печати уже сейчас практически нет свободных площадей. Журналисты теснятся в маленьких кабинетах, имея крайне плохие условия труда: летом в этом здании невыносимо жарко, зимой — невыносимо холодно.Писатели считают, что продажа здания Минземимуществом республики затронет лишь коммерческие интересы олигархов, так как здание находится на «красной линии». Оно превратится со временем в еще один торгово-развлекательный комплекс. Возле издательства находится памятник башкирской писательнице Зайнаб Биишевой, имя которой носит издательство. Куда его переносить?С уничтожением издательства будут затронуты вопросы статуса республики, ее престижа, ее национальной самостоятельности, поставлен заслон ее дальнейшему культурному развитию, подобное мнение высказывали писатели на собрании.

«Китап» печатает 60 процентов учебников в республике. Это единственное издательство, которое поддерживает художественную литературу на башкирском языке и издает русскоязычную прозу и поэзию местных литераторов на высоком полиграфическом уровне. Уничтожение «Китапа» как самостоятельной структуры, слияние издательства с предприятием-банкротом повлечет за собой и уничтожение основы для сохранения башкирского языка. Об этом говорили практически все выступающие.— Если такое совершится, потомки проклянут нас! — таким образом завершается коллективное письмо, принятое всеми единогласно и направленное в правительство республики.

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