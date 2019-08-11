Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Калтасинском районе прошел V Межрегиональный фестиваль-конкурс марийского народного танца «Серебряная веревочка»

В Калтасинском районе прошел V Межрегиональный фестиваль-конкурс марийского народного танца «Серебряная веревочка»

Добавлено: 11.08.19
Просмотров: 23
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Калтасинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Калтасинском районе прошел V Межрегиональный фестиваль-конкурс марийского народного танца «Серебряная веревочка»

10 августа в с. Калтасы прошел V Межрегиональный фестиваль-конкурс «Серебряная веревочка» - «Ший кандыра», сообщает сайт Newsbash.ru

Гости и участники посетили выставку декоративно-прикладного творчества «Кидмастар» («Народные умельцы»), национально-этнографические «дворики», в которых угощали национальными блюдами. Состоялся парад танцевальных коллективов – исполнителей танца народов мари, ну и конечно же, конкурсные выступления. 

История, обычаи, обряды и верования народа мари

Читайте также:

История, обычаи, обряды и верования народа мари
Всего на суд жюри представили свои номера 31 коллектив. География участников обширна: Калтасинский, Янаульский, Краснокамский, Нуримановский, Шаранский, Мишкинский, Балтачевский, Бураевский, Дюртюлинский районы Республики Башкортостан, а также коллективы из Марий Эл, Удмуртской республики, Республики Татарстан, Свердловской области и г. Екатеринбург

По итогам конкурсных выступлений Гран-при в номинации сценический танец удостоились НАТ «Эрвел» с. Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан, а в номинации аутентичный (бытовой) танец - вокальный ансамбль «Амче вел» д. Амзибаш Калтасинского района. Среди детских коллективов лучшим в этом году признан номер танцевального коллектива «21 век» д. Калмиябаш Калтасинского района «Детские коллективы».

Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан, Администрация МР Калтасинский район Республики Башкортостан, Региональная марийская национально-культурная автономия «Эрвел мари» Республики Башкортостан, МОО МНКА «Эрвел мари» Калтасинского района Республики Башкортостан, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Республики Марий Эл.

На празднике народного танца все желающие вне зависимости от возраста и танцевальных навыков сплели танцевальную «веревочку». Солнечная погода зарядила готовностью танцевать без устали и отличным настроением.

СПРАВКА:
Первый открытый межрегиональный фестиваль-конкурс деревенского танца восточных мари «Ший кандыра» - «Серебряная веревочка» прошел в Калтасинском районе 16 июня 2011 г. В нём приняли участие жители 20 деревень из Башкортостана, гости из Москвы, Уфы, Нефтекамска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Республик Марий Эл, Удмуртии и Пермского края.

В 2013 году участники фестиваля объединились в танцевальную цепочку длиной в 2300 метров. Так, танец «Кандыра» вошел в российскую книгу рекордов и достижений.

15 августа 2015 г. открытый фестиваль-конкурс исполнителей деревенского танца восточных мари «Ший кандыра» - «Серебряная веревочка» собрал более 500 участников из Калтасинского, Янаульского, Краснокамского, Балтачевского, Бирского, Нуримановского, Дюртюлинского районов Республики Башкортостан, Свердловской области, г. Екатеринбурга, Республики Татарстан и гостей из Республик Мордовия и Коми. 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Калтасинском районе пройдет фестиваль народного танца восточных мари «Ший кандра»
Культура
В Калтасинском районе пройдет фестиваль народного танца восточных мари «Ший кандра»
В Белокатайском районе пройдет юбилейный XV Межрегиональный Праздник русской песни и частушки
Культура
В Белокатайском районе пройдет юбилейный XV Межрегиональный Праздник русской песни и частушки
В Бирске стартовали «Крещенские морозы»
Культура
В Бирске стартовали «Крещенские морозы»
Узнайте, когда в Бирске пройдет фестиваль "Крещенские морозы" в 2019 году
Культура
Узнайте, когда в Бирске пройдет фестиваль "Крещенские морозы" в 2019 году
Несколько районов Башкирии присоединятся к фестивалю финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»
Культура
Несколько районов Башкирии присоединятся к фестивалю финно-угорских народов «Самоцветы Прикамья»
В Башкирии выберут марийскую красавицу
Культура
В Башкирии выберут марийскую красавицу
В Октябрьском прошел четвертый межрегиональный фестиваль-конкурс «Распахнись, душа казачья!»
Культура
В Октябрьском прошел четвертый межрегиональный фестиваль-конкурс «Распахнись, душа казачья!»
В Башкирии стали известны имена победителей конкурса «Крещенские морозы-2018»
Общество / Культура
В Башкирии стали известны имена победителей конкурса «Крещенские морозы-2018»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: