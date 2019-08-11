В Калтасинском районе прошел V Межрегиональный фестиваль-конкурс марийского народного танца «Серебряная веревочка»

10 августа в с. Калтасы прошел V Межрегиональный фестиваль-конкурс «Серебряная веревочка» - «Ший кандыра», сообщает сайт Newsbash.ru.





Гости и участники посетили выставку декоративно-прикладного творчества «Кидмастар» («Народные умельцы»), национально-этнографические «дворики», в которых угощали национальными блюдами. Состоялся парад танцевальных коллективов – исполнителей танца народов мари, ну и конечно же, конкурсные выступления.

Всего на суд жюри представили свои номера 31 коллектив. География участников обширна: Калтасинский, Янаульский, Краснокамский, Нуримановский, Шаранский, Мишкинский, Балтачевский, Бураевский, Дюртюлинский районы Республики Башкортостан, а также коллективы из Марий Эл, Удмуртской республики, Республики Татарстан, Свердловской области и г. ЕкатеринбургПо итогам конкурсных выступлений Гран-при в номинации сценический танец удостоились НАТ «Эрвел» с. Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан, а в номинации аутентичный (бытовой) танец - вокальный ансамбль «Амче вел» д. Амзибаш Калтасинского района. Среди детских коллективов лучшим в этом году признан номер танцевального коллектива «21 век» д. Калмиябаш Калтасинского района «Детские коллективы».Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры Республики Башкортостан, ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества Республики Башкортостан, Администрация МР Калтасинский район Республики Башкортостан, Региональная марийская национально-культурная автономия «Эрвел мари» Республики Башкортостан, МОО МНКА «Эрвел мари» Калтасинского района Республики Башкортостан, Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности Республики Марий Эл.На празднике народного танца все желающие вне зависимости от возраста и танцевальных навыков сплели танцевальную «веревочку». Солнечная погода зарядила готовностью танцевать без устали и отличным настроением.Первый открытый межрегиональный фестиваль-конкурс деревенского танца восточных мари «Ший кандыра» - «Серебряная веревочка» прошел в Калтасинском районе 16 июня 2011 г. В нём приняли участие жители 20 деревень из Башкортостана, гости из Москвы, Уфы, Нефтекамска, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Республик Марий Эл, Удмуртии и Пермского края.

В 2013 году участники фестиваля объединились в танцевальную цепочку длиной в 2300 метров. Так, танец «Кандыра» вошел в российскую книгу рекордов и достижений.



15 августа 2015 г. открытый фестиваль-конкурс исполнителей деревенского танца восточных мари «Ший кандыра» - «Серебряная веревочка» собрал более 500 участников из Калтасинского, Янаульского, Краснокамского, Балтачевского, Бирского, Нуримановского, Дюртюлинского районов Республики Башкортостан, Свердловской области, г. Екатеринбурга, Республики Татарстан и гостей из Республик Мордовия и Коми.



