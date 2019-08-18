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Зухра Махарямова из Салаватского района завоевала титул «Краса Башкортостана-2019»

Добавлено: 18.08.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Салаватский район
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Зухра Махарямова из Салаватского района завоевала титул «Краса Башкортостана-2019»

В Уфе назвали имя «Красы Башкортостана — 2019», титул достался Зухре Мухарямовой из Салаватского района. Гала-концерт прошел накануне, вечером 17 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.

Девушка успела прокомментировать свою победу:

— «Краса Башкортостана». Я до сих пор в шоке. Не могу отойти. Утром показалось, что это было во сне. Но нет! Это действительно случилось, и главная корона — моя.
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Девушка также поблагодарила организаторов и спонсоров события. И пожелала успехов своим соперницам, которых оставила позади в гонке за главный приз.

Зухра называет себя блогером и моделью. В Instagram у девушки почти 20 тысяч подписчиков, и мы их понимаем. 



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