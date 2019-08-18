Зухра Махарямова из Салаватского района завоевала титул «Краса Башкортостана-2019»
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе назвали имя «Красы Башкортостана — 2019», титул достался Зухре Мухарямовой из Салаватского района. Гала-концерт прошел накануне, вечером 17 августа, сообщает сайт Newsbash.ru.
Девушка успела прокомментировать свою победу:
— «Краса Башкортостана». Я до сих пор в шоке. Не могу отойти. Утром показалось, что это было во сне. Но нет! Это действительно случилось, и главная корона — моя.
Читайте также:Гран-при конкурс красавиц «Һылыуҡай – 2019» завоевала Лейля Шакурова из Альшеевского района
Девушка также поблагодарила организаторов и спонсоров события. И пожелала успехов своим соперницам, которых оставила позади в гонке за главный приз.
Зухра называет себя блогером и моделью. В Instagram у девушки почти 20 тысяч подписчиков, и мы их понимаем.
Читайте также
Происшествия
Авария в Аургазинском районе: водитель «Лада Гранта» перевернулся в кювет
Спорт
Аделина Ибатуллина завоевала титул сильнейшей юниорки мира в польском Джонкове на ЧМ по современному пятиборью
Культура
Гран-при конкурс красавиц «Һылыуҡай – 2019» завоевала Лейля Шакурова из Альшеевского района
Культура
Уроженка Башкирии Венера Билялова стала «Второй Вице-Мисс» конкурса красоты
Культура
В Башкирии выбрали самую красивую девушку
Общество
Жительница Туймазинского района примет участие в конкурсе красоты и таланта «Невская краса-2018»
Культура
В Уфе выберут «Красу Башкортостана-2018»
Общество
Титул «Миссис Башкортостан-2018» завоевала жительница Уфы Альфия Шайхалисламова