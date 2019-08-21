В Уфе пройдет масштабный музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»
Комментарии (0)
Загрузка...
25 августа в Уфе на территории уфимского амфитеатра за Конгресс-холлом пройдет масштабный музыкальный флешмоб – «День 1000 музыкантов», сообщает сайт Newsbash.ru.
В этом году для участников были выбраны три известных рок-хита: Bon Jovi – It's My Life, Queen – We Will Rock You/I Want It All и Metallica – Enter Sandman. Начиная с 14:00 и на протяжении всего дня здесь будет звучат музыка. Кроме трех композиций участниками будут исполнены песни прошлых двух лет – Nirvana -–Smells like teen spirit и Blur – Song 2. На сцене выступят группы Nu Project, Дамаск, Дикси, The Times и Все ОК.
Организаторами мероприятия являются радиостанция Business FM Уфа и РК «Огни Уфы».
Читайте также
Культура
24 августа в Уфе пройдет музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»
Общество
«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая
Общество
Фестиваль "Молочная страна" в Уфе обещает очень обширную программу мероприятий
Культура
В Башкирии под открытым небом пройдет V Всемирный фестиваль уличного кино
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Общество
Праздник национального костюма и «UFA - Kuraifest» пройдут в Уфе
Общество
В Уфе пройдёт «Этноночь-2018»
Общество
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»