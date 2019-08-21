Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе пройдет масштабный музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»

В Уфе пройдет масштабный музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»

Добавлено: 21.08.19
Просмотров: 119
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе пройдет масштабный музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»

25 августа в Уфе на территории уфимского амфитеатра за Конгресс-холлом пройдет масштабный музыкальный флешмоб – «День 1000 музыкантов», сообщает сайт Newsbash.ru.

В этом году для участников были выбраны три известных рок-хита: Bon Jovi – It's My Life, Queen – We Will Rock You/I Want It All и Metallica – Enter Sandman. Начиная с 14:00 и на протяжении всего дня здесь будет звучат музыка. Кроме трех композиций участниками будут исполнены песни прошлых двух лет – Nirvana -–Smells like teen spirit и Blur – Song 2. На сцене выступят группы Nu Project, Дамаск, Дикси, The Times и Все ОК.

Зухра Махарямова из Салаватского района завоевала титул «Краса Башкортостана-2019»

Читайте также:

Зухра Махарямова из Салаватского района завоевала титул «Краса Башкортостана-2019»
Первое синхронное исполнение запланировано на 16:00, второе – на 18:00. В финале на сцене выступит хэдлайнер фестиваля – группа «Ногу свело!». Сразу после этого состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино, который проходит в более чем 1000 городах России с 12 июня по 12 сентября. Жители Уфы смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Фестиваль уличного кино статует в 20:30. Также гостей фестиваля ждут разлтичные мастер-классы и розыгрыши. Любой из желающих сможет совершенно бесплатно получить афишу флешмоба с своим фото, а также создать свой собственный логотип.

Организаторами мероприятия являются радиостанция Business FM Уфа и РК «Огни Уфы».Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
24 августа в Уфе пройдет музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»
Культура
24 августа в Уфе пройдет музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»
«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая
Общество
«День 1000 велосипедистов» в Уфе пройдет 26 мая
Фестиваль "Молочная страна" в Уфе обещает очень обширную программу мероприятий
Общество
Фестиваль "Молочная страна" в Уфе обещает очень обширную программу мероприятий
В Башкирии под открытым небом пройдет V Всемирный фестиваль уличного кино
Культура
В Башкирии под открытым небом пройдет V Всемирный фестиваль уличного кино
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Праздник национального костюма и «UFA - Kuraifest» пройдут в Уфе
Общество
Праздник национального костюма и «UFA - Kuraifest» пройдут в Уфе
В Уфе пройдёт «Этноночь-2018»
Общество
В Уфе пройдёт «Этноночь-2018»
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
Общество
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: