В Уфе пройдет масштабный музыкальный флешмоб «День 1000 музыкантов»

25 августа в Уфе на территории уфимского амфитеатра за Конгресс-холлом пройдет масштабный музыкальный флешмоб – «День 1000 музыкантов», сообщает сайт Newsbash.ru.





В этом году для участников были выбраны три известных рок-хита: Bon Jovi – It's My Life, Queen – We Will Rock You/I Want It All и Metallica – Enter Sandman. Начиная с 14:00 и на протяжении всего дня здесь будет звучат музыка. Кроме трех композиций участниками будут исполнены песни прошлых двух лет – Nirvana -–Smells like teen spirit и Blur – Song 2. На сцене выступят группы Nu Project, Дамаск, Дикси, The Times и Все ОК.

Первое синхронное исполнение запланировано на 16:00, второе – на 18:00. В финале на сцене выступит хэдлайнер фестиваля – группа «Ногу свело!». Сразу после этого состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино, который проходит в более чем 1000 городах России с 12 июня по 12 сентября. Жители Уфы смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Фестиваль уличного кино статует в 20:30. Также гостей фестиваля ждут разлтичные мастер-классы и розыгрыши. Любой из желающих сможет совершенно бесплатно получить афишу флешмоба с своим фото, а также создать свой собственный логотип.Организаторами мероприятия являются радиостанция Business FM Уфа и РК «Огни Уфы».