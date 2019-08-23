В Дуванском районе близится к завершению строительство сельского культурного центра

В селе Дуван Дуванского района республики близится к завершению строительство нового Сельского культурного центра. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», сообщает сайт Newsbash.ru.





На сегодняшний день на месте ведутся отделочные работы и облагораживание прилегающей территории.

- Жители очень рады и ждут с нетерпением тожественного открытия. И я уверен, что с открытием нового очага культуры, жизнь на селе станет более ярким и насыщенным на культурные мероприятия, — отметил начальник отдела культуры Дуванского района Алексей Свечников.

В двухэтажном типовом здании на 300 посадочных мест планируется разместить библиотеку, классы детской школы искусств, выставочный зал, кинозал и многое другое.Сельский культурный центр распахнет свои двери для дуванцев уже в конце 2019 года.Нацпроект «Культура» разработан для реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Нацпроект состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

За 6 лет реализации регпроекта «Культурная среда» в республике будет капитально отремонтировано 1 и построено 26 культурно-досуговых учреждений в сельской местности.



Национальный проект «Культура» будет исполняться на 3 уровнях: федеральном, региональном и муниципальном, что повысит не только эффективность его реализации, но и дойдет до конечного потребителя – жителей нашего Башкортостана.

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