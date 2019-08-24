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Стали известны имена претендентов на соискание Молодежной премии имени Шайхзады Бабича в Башкирии

Добавлено: 24.08.19
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Рубрика: Общество / Культура
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Стали известны имена претендентов на соискание Молодежной премии имени Шайхзады Бабича в Башкирии

Стали известны соискатели Государственной молодежной премии имени Шайхзады Бабича. На данный момент члены комиссии знакомятся с работами соискателей. О том, кто претендует на премию, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта.

Соискатели в области литературы:
1. Иксанов Мунир Ишкенович — поэтический сборник «Урал коросо» (Уфа: Китап, 2018) Редакция «Йэшлек». Направляющая организация — филиал ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»

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2. Сулейманов Ринат Минигалеевич — поэтический сборник «В сердце – весна». Направляющая организация — РОО Союз писателей Республики Башкортостан.

Соискатели в области искусства:
1. Авторский коллектив «Концерт- сказка «О чем поют птицы?...» в составе: Давлетбаева Линара Талгатовича, Сагитовой Шауры Азаматовны, Хайбуллиной Екатерины Александровны, Нигаметзяновой Лианы Искандаровны — за создание первой музыкальной сказки по мотивам башкирских легенд, а также по совокупности заслуг. Направляющая организация — Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова.

2. Болотов Артем Анатольевич — за создание и реализацию музыкально- литературного проекта «Классику читаем вместе». Направляющая организация — Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение.

3. Вахитов Руслан Рафисович — за достижения в области театрального искусства. Направляющая организация — Туймазинский государственный татарский драматический театр.

4. Группа «Аргымак» в составе: Рамазанова Рината Загировича, Гараева Алика Закировича, Гараева Эмиля Закировича, Исмагилова Радмира Назировича, Назирова Айрата Райфатовича — за восстановление и популяризацию башкирского народного культурного наследия и национальных инструментов. Направляющая организация — Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова.

5. Зарипов Айдар Маратович — за создание спектаклей «Люксембургҡа барып ҡайтҡансы…» (Люди на том берегу…, Мунир Кунафин) и «Ҡуштирәк» (Куштиряк, Ахияр Хакимов, инсценировка Владимир Жеребцов). Направляющая организация — Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение.

6. Искужина Лилия Салаватовна — за создание художественного образа Зульхизы в спектакле «Любовь и ненависть» по произведению З. Биишевой. Направляющая организация — Национальный молодежный театр Республики Башкортостан им.Мустая Карима.

7. Кадраева Нелли Маратовна — за достижения в области музыкального искусства. Направляющая организация — Уфимское училище искусств (колледж).

8. Колесникова Елена Павловна — за достижения в области фортепианного искусства. Направляющая организация — Средний специальный музыкальный колледж.

9. Магалимов Руслан Фагимович — за создание творческого проекта в области изобразительного искусства «Время собирать». Направляющая организация — РО ВТОО Союз художников России Республики Башкортостан.

10. Мазитова Ляйсан Салиховна — за вклад в духовно-патриотическое воспитание детей и молодежи через телевизионные проекты. Направляющая организация — ГУП ТРК «Башкортостан».

11. Мкртчян Лиана Мхитаровна — за создание творческого проекта в области изобразительного искусства «Из моего детства». Направляющая организация — РО ВТОО Союз художников России Республики Башкортостан.

12. Пожидаев Роман Анатольевич — за создание первого молодежного комедийного сериала (ситкома) на башкирском языке «Өйҙәштәр» («Домочадцы»). Направляющая организация — Киностудия «Башкортостан» имени Амира Абдразакова.

13. Творческий коллектив в составе: Тагирова Ильгиза Тайфурович, Сальманова Рамзиля Расиховича, Абдуллина Радмира Рифовича — за высокий актерский профессионализм, проявленный в полнометражном художественном историческом фильме «Бабич» режиссера Б.Т. Юсупова. Направляющая организация — Региональный общественный фонд развития науки и культуры «Аркадаш».

14. Хайруллин Ильнур Радикович — за пропаганду башкирского музыкального искусства и популяризацию национального инструмента «курай». Направляющая организация — Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова

15. Хайсаров Руслан Сагитович — за высокопрофессиональное художественное создание образов Тимерхана («Нэркес», И. Юмагулов), Маурисьо («Деревья умирают стоя», А. Касона), Шульгена («Урал Батыр», по башкирскому народному эпосу) и за пропаганду и популяризацию башкирского языка. Направляющая организация — Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури.

16. Этно-группа «Йатаган» в составе: Лугаманова Расима Расульевича, Нухова Аяза Ахатовича, Шакирова Ильдара Альфаритовича, Ялмурзина Гаяза Ядгаровича — выпуск дебютного альбома «Голос моей Земли» (2017), создание проекта духовной музыки «Йатаган муслим» (2018). Направляющая организация — Государственный концертный зал «Башкортостан».

17. Юлтаева Зиляра Валериевна — за создание художественных образов: Гульназиры в спектакле Мунира Кунафина «Люксембургҡа барып ҡайтҡансы…» (Люди на том берегу…, режиссер – Айдар Зарипов), Курбанбики в спектакле Мустая Карима «Өс таған» (Таганок, режиссер – Антон Федоров) и Гульзады в спектакле Спартака Ильясова «Биғылый» (Беглый, режиссер – Айрат Абушахманов); а также за роль Хазины в фильме «Өс хат» (Три письма, режиссер – Руслан Юлтаев) и роль Мастуры Альмухаметовой в фильме «Беренсе республика» (Первая республика, режиссер – Булат Юсупов). Направляющая организация — Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение.

18. Ямщикова Екатерина Сергеевна — за популяризацию народного творчества в Республике Башкортостан и запись авторского этно-фольклорного альбома. Направляющая организация — Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан.

Справка
Премия была названа в честь известного поэта Шайхзады Бабича и в ознаменование 100-летнего юбилея со дня его рождения. Основной целью награждения премией является поощрение молодых писателей, художников, артистов, музыкантов, архитекторов и режиссёров, внёсших значительный вклад в развитие Республики Башкортостан. До 2011 года премия была ежегодной, а теперь вручается один раз в два года. Присуждаются три премии им. Шайхзады Бабича, равные 150 тысяч рублей каждая.

За время проведения премии ее обладателями стали более 70 представителей творческой молодежи. В разные годы лауреатами премии становились оперная певица Зухра Байбурина, кинорежиссер Булат Юсупов, композитор Урал Идельбаев, кураист Роберт Юлдашев, писатель Игорь Савельев, певица Земфира Рамазанова.


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