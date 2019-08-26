В Уфе 1 сентября впервые пройдет фестиваль «Мой любимый город», сообщает Администрация Уфы. На улице Ленина, которая на один день станет пешеходной, на протяжении всего дня будут работать различные зоны активности. На сцене будут работать зоны «Уфа – музыкальная», «Уфа – театральная», «Уфа – модельная», «Уфа – телевизионная», сообщает сайт Newsbash.ru.





Площадка перед фонтаном «Семь девушек», где будет работать «Этнозона», превратится в уютный национальный дворик с юртой и элементами башкирского национального быта. Для всех желающих будут организованы мастер-классы по традиционному мокрому валянию, изготовлению национальной куклы, работе с глиной, резьбе по дереву.

На площадке «Уфа – галерейная» будет организована фотовыставка, посвященная Году театра в Российской Федерации. Посетители смогут получить «быстрый портрет» от художников, профессиональное фото от Уфимской мастерской художественной фотографии «Визуал», посмотреть в солнечный телескоп от Уфимского городского планетария.На площади перед Гостиным Двором будет проходить фестиваль городских ресторанов «Есть!». Лучшие рестораны, кафе и кофейни Уфы будут продавать свои самые знаковые блюда, которые они приготовят в специальных павильонах.На площадке «Уфа – молодежная» будет организована работа нескольких зон: зона исторической реконструкции «Медвежий двор», презентация поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, зона добровольчества и волонтерства, зона косплея, фехтование, мастер-классы по танцам, рисованию, игровые зоны и т.д.На площадке «Уфа – спортивная» все желающие смогут получить автограф игроков хоккейного клуба «Салават Юлаев», футбольного клуба «Уфа», волейбольного клуба «Урал», баскетбольного клуба «Уфимец», гандбольного клуба «Алиса», посмотреть показательные выступления ведущих спортсменов республики, воспитанников спортивных школ Уфы, принять участие в мастер-классах.

На площадке «Уфа – автомобильная» гости фестиваля смогут увидеть выставку раритетных автомобилей, сделать десятки оригинальных фото. Площадка «Уфа – образовательная» будет принимать нормативы ГТО и проводить различные мастер-классы. Зоны «Уфа – сувенирная», «Уфа – цветочная», «Уфа – медовая» порадуют посетителей широким выбором продукции и яркой презентацией. На территории городского центра «Арт-квадрат» в течения дня будут проходить инструментальные, поэтические, художественные программы и театральные постановки.



Фестиваль будет проходить с 10:00 до 20:00.

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