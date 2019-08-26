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В Гафурийском районе открыли мемориал из семи стрел у природного парка «Зилим»

Добавлено: 26.08.19
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Рубрика: Общество / Культура
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе открыли мемориал из семи стрел у природного парка «Зилим»

В Башкортостане завершился IV Международный фестиваль по стрельбе из традиционного лука «Мэргэн уксы». Cостязание проходило у подножия горы Уклыкая д. Имендяшево Гафурийского района. Для участия приехали более 100 лучников из Турции, Литвы, Казахстана, Беларуси, Дагестана, Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Москвы и Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.

На площадках фестиваля прошли соревнования, мастер-классы по стрельбе из лука, приготовлению блюд башкирской кухни, выставка декоративно-прикладных работ.

В Бурзянском районе прошел турнир по стрельбе из традиционного лука

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В рамках фестиваля открылся мемориала из семи стрел у природного парка «Зилим» напротив скалы Уклыкая (Стрельная скала). Автором проекта стал руководитель военной исторического клуба «Северные Амуры», заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Ильдар Шаяхметов. Он был удостоен медали «Ал да нур сэс халкына», которую вручил председатель исполкома Всемирного Курултая башкир Искандер Юлдашев.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры РБ, в первый день фестиваля проходил турнир по конно-верховой стрельбе на приз главы администрации Гафурийского района, где первого места удостоился уфимец Рушан Хасанов, второго — Юлай Галиуллин, третьего Денис Умутбаев.

Второй день фестиваля был посвящен турниру «Мэргэн уксы», где победителями стали среди мужчин: первое место — Салават Юлбердин (Бурзянский район), второе — Дим Юлбердин (Бурзянский район), третье — Руслан Ахмадеев (г.Учалы). Среди женщин первое место завоевала Алия Ишмуратова (Бурзянский район), второе у Гузель Ибатуллиной (Гафурийский район), третье у Гузалии Халиловой (Абзелиловский район). Руководителем творческого центра «Амантай», народным артистом РБ Рафаэлем Амантаевым был вручен специальный приз Хурмату Тагирову г. Сибай. Руководителем творческого центра «Амантай», народным артистом РБ Рафаэлем Амантаевым был вручен специальный приз Хурмату Тагирову г. Сибай.

В третий день фестиваля сборная Республики Башкортостан, лучники из регионов Российской Федерации и иностранных государств состязались за обладание «Кубком Евразии». Здесь призовые места заняли Салават Юлбердин (Бурзянский район), Сынбулат Юлбердин (Бурзянский район), Даниил Вяткин (г.Омск).

В рамках мероприятия прошел этноконцерт лучников, гостей фестиваля порадовали также выступления участников проекта «Ҡош юлы».

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